В Палате по надзору над финансовыми рынками прошла встреча с представителями банков Азербайджана

БАКУ/Trend/ - При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве 15 октября 2019 года было проведено экономическое совещание, на котором глава государства наряду с другими направлениями экономики страны, также затронул текущее состояние на финансовых рынках, реформы, осуществляемые для повышения эффективности и устойчивости сектора, были определены конкретные задачи и обязательства для предстоящего периода, даны поручения.

Как сообщает в пятницу Trend, с целью исполнения поручений главы государства, данных на том совещании, при поддержке Палаты по надзору над финансовыми рынками и участии Ассоциации банков Азербайджана, и действующих в стране банков с уклоном на потребительские кредиты, было организовано заседание на котором обсуждались направления деятельности.

Вступительным словом заседание открыл исполняющий обязанности председателя правления Палаты Ибрагим Алышов. Он сообщил, что повышение показателей банковского сектора по сравнению с прошлыми периодами является позитивным фактом. Алышов отметил, что реформы, осуществляемые в Азербайджане в направлении обеспечения продолжительного развития экономики, на почве экономического курса руководства страны высоко оцениваются на международной плоскости. Позитивные тренды и перспективы развития, порожденные реформами, отражаются в отчёте Всемирного банка, Международного валютного фонда и других ведущих финансовых организаций.

Как напомнил Алышов, глава государства на совещании отметил, что потребительские кредиты выросли больше чем бизнес-кредиты, что это было одной из причин произошедшего в недалеком прошлом кризиса в банковском секторе, что склонность банков к выдаче потребительских кредитов по сравнению с реальным сектором, негативный случай, подчеркнул необходимость решительных шагов в этом направлении.

Далее, выступив на заседании, представители Ассоциации банков Азербайджана и отдельных банков, взяв за основу вопросы, поднятые главой государства на вышеуказанном совещании, и порицания, связанные с финансово-банковским сектором, объявили, что готовы к осуществлению мер на фоне сотрудничества с Палатой, а также к совместному сотрудничеству с соответствующими государственными структурами для формирования достаточного спроса в реальном секторе с целью повышения доли бизнес-кредитов в общем портфеле.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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