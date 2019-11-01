Бакинская фондовая биржа обновила список ценных бумаг РЕПО

БАКУ /Trend/ - В Бакинской фондовой бирже вступил в силу ряд новых положений, стимулирующих операции РЕПО, в связи с утверждением поправок к «Правилам организации и проведения торгов ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на Бакинской фондовой бирже». После изменений, корпоративные ценные бумаги, котирующиеся в основных и стандартных сегментах рынка Бакинской фондовой биржи, могут быть использованы в качестве РЕПО.

С 01 ноября 2019 года в Бакинской фондовой бирже вступил в силу новый список ценных бумаг РЕПО и коэффициент их обеспечения. Список размещен на сайте Бакинской фондовой биржи в разделе «Рынок РЕПО».

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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