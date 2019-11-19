Российская авиакомпания потеряла миллиард рублей после отмены рейсов в Грузию

БАКУ/Trend/ - Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" потеряла миллиард рублей в результате отмены авиасообщения между РФ и Грузией, сообщает Trend со ссылкой на Риа Новости.

Об этом заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Министр Транспорта РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.

"Мы не продали билеты на 1 миллиард рублей ", - сказал Скуратов.

Замминистра транспорта Александр Юрчик в конце октября сообщал, что Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет. Он отмечал, что по методике идет дискуссия.

На фоне обострения российско-грузинских отношений в июне 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Уральские авиалинии — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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