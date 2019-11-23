БАКУ /Trend/ - Азербайджанский NikoilBank провел ребрендинг, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

В частности, банк представил новое название, логотип и слоган - теперь NikoilBank называется Yelo Bank.

Новое название банка Yelo – это стилизованное написание английского слова Yellow (желтый). Как сообщила пресс-служба, новое имя банка, а также слоган «Brighter Banking» (более яркий банкинг), символизируют светлый, яркий, новый подход в банковском обслуживании.

Желтый – это также основной цвет нового фирменного стиля банка. Логотип банка представляет собой черный текст с названием банка на желтом квадрате, написанный шрифтом, отвечающим последним тенденциям современного дизайна.

Переход на новое имя и внедрение нового фирменного стиля будет происходить постепенно и должен завершиться в апреле 2020 года. На первом этапе новый логотип появится в официальных документах и отдельных элементах коммуникации. В рекламной коммуникации некоторое время будет использоваться старый логотип банка, а в последующие месяцы полностью обновится дизайн филиалов, банкоматов, интернет страниц, рекламных материалов и Yelo Bank полностью заменит старое название.

Внедрение новой модели банковского обслуживания будет происходить параллельно с обновлением сети филиалов и их перехода на полностью новый дизайн.

Над ребрендингом банка работало известное Лондонское агентство Winkreative, с которым более 20 лет сотрудничают крупнейшие финансовые учреждения и международные бренды.

Основной акционер банка, известный российский бизнесмен азербайджанского происхождения, Вагит Юсуфович Алекперов поздравил сотрудников с успешным началом обновления банка: «Yelo Bank – это не просто новое имя или новый цвет. Это символ обновлений, работа над которыми идет уже на протяжении двух лет и результатом которой стала готовность банка перейти на качественно новый уровень. Я уверен, что новый Yelo Bank, как надежный и быстроразвивающийся финансовый институт, займет достойное место на банковском рынке Азербайджана. Как главный акционер банка, я и впредь буду оказывать ему всяческую поддержку в этом».

«Согласно нашей стратегии, Yelo Bank будет ориентироваться на обслуживание и кредитование микро, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Мы хотим стать самым привлекательным банком для данного сегмента и готовы вкладывать наши ресурсы на внедрение инновационных, современных финансовых услуг. Этим Yelo Bank внесет вклад и в общее развитие банковского сектора Азербайджана» – заявила Марина Валерьевна Кулишова, председатель Наблюдательного Совета банка.

Председатель Правления банка Николоз Шургаиа сказал: «Команда банка воодушевлена новым именем, цветом и тем смыслом, который стоит за этим важным для нас обновлением. «Brighter Banking – Parlaq Bankçılıq» – наша новая модель обслуживания клиентов, которая построена на вдохновенной работе каждого сотрудника – как части нашей общей команды. Также, хочу отметить важность той поддержки, которую оказывают банку его акционеры. Уверен, что нашими общими усилиями Yelo Bank очень скоро станет символом современного, передового, технологичного банка, для которого клиент - на первом месте».

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @eldarjanashvili

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