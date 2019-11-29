БФБ провела аукцион по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

29 ноября 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в четверг аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2041008684 со сроком погашения в 23 года, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 20 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Цена облигаций во время размещения аукциона составила 1,010.7499 AZN.

Срок погашения облигаций – 23 марта 2042 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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