Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»

5 декабря 2019 15:57 (UTC+04:00)

Кампания АтаБанк-а «В Новый год с новым iPhone» продолжает радовать вкладчиков.

Клиенты, размещающие депозиты в ОАО «АтаБанк» участвуют в кампании, стартовавшей 12 ноября.

Вкладчикам, размещающим депозиты в соответствии с условиями кампании, вместе с депозитным договором вручается список призов, и они в зависимости от суммы вклада выбирают подарки.

До сегодняшнего дня в рамках кампании вкладчикам были вручены 107 ISMA Bike, 29 iPhone 11, 4 iPhone 11 Pro, 3 iPhone 11 Pro Max, более 100-а пакетов для отдыха, спорта и лечения в отелях и других подарков.

Хотелось бы напомнить, что среди призов для вкладчиков следующие: iPhone 11, Pro и Pro Max, велосипеды İSMA Bike, пакеты для полного клинического обследования в Международном Госпитале Гянджа, пакеты для отдыха, спорта и лечения в отелях Excelsior Hotel Shamkir, Qalaaltı Hotel & SPA, Shamakhi Palace Sharadil, Quba Palace, Lankaran Springs & Wellness Resort, Garabag Resort & SPA, Aura SPA, а также туристические пакеты по направлениям Улудаг/Шри-Ланка/Шарм-Эль-Шейх/Дубай.

В кампании могут участвовать только физические лица, а продолжаться она будет до 31 декабря 2019 года. Не упустите шанс!

Пользователи WhatsApp/Telegram могут написать на номер банка 050 9999136 и получить подробную информацию о кампании.

Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк», является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

The deposit campaign of AtaBank is continuing

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  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
  • Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
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