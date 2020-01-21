Прогноз: Brent может подорожать до 68 долларов за баррель

БАКУ /Trend/ - На энергетических биржах наблюдается рост цены нефти марки Brent, и пока она остается выше 65 долларов за баррель, курс может дойти и до 68 долларов за баррель.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что на динамику цен окажут свое влияние важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в США, которые будут обнародованы в четверг, в 20:00 по бакинскому времени. Также сильно влияют на цены рост геополитических рисков на Ближнем Востоке и подписание торгового соглашения между США и Китаем.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

На международных валютных биржах курс евро к доллару продолжает снижаться. Анализ дает основание прогнозировать, что удешевление евро продолжится до отметки 1,1 евро за доллар. Среди основных причин - мягкая монетарная политика Европейского центрального банка и объявленные негативные фундаментальные показатели. Помимо этого, после подписания соглашения с Китаем правительство США начало ужесточать требования к Европе.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам также находится под давлением, и если курс фунта стерлингов пройдет минимум прошедшей недели (1,30 доллара), то он может подешеветь до 1,29 доллара.

Сегодня в 13:30 ожидается раскрытие данных по рынку труда в связи с розничными продажами и деловой активностью секторов производства и услуг страны.

Турецкая лира

Наблюдается рост курса лиры, при этом прогнозируется, что подорожание может продолжиться до уровня 5,78 лиры за доллар.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается на актуальном уровне. Так, цена за унцию на прошлой неделе снова начала дорожать, хотя до этого она подешевела до 1 540 долларов (49,5 доллара за грамм). Согласно анализу, пока цена остается выше этого уровня, подорожание может продолжаться до 1584 долларов (50,9 доллара за грамм).

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.