Грузия обнародовала объёмы экспорта в Японию

БАКУ/Trend/ - В 2018 году Грузия экспортировала в Японию продукцию на сумму 370 миллионов долларов, сообщили Trend в Агентстве "Производи в Грузии!".

"Среди ведущей статей экспорта особенно следует отметить вино, металлолом, остатки драгоценных металлов и необработанный алюминий", - сообщили в агентстве.

По словам представителей агентства, в долгосрочной перспективе Грузия рассматривает Японию, как крупного торгового партнера в области экспорта.

"Мы придаем особое значение диверсификации рынков экспорта. Исходя из вышеизложенного, рост грузинского экспорта в Японию поможет нам в достижении наших целей", - отметили представители агентства.

Как сообщается, агентство "Производи в Грузии!", которое функционирует под патронажем министерства экономики и устойчивого развития Грузии, занимается многочисленными крупномасштабными проектами и выставками (с участием грузинских компаний) в целях развития экспорта.

По словам представителей агентства, наиболее примечательными из них являются проекта Gulf Food F&B, Anuga F&B, SIAL, China Import Expo.

"Проект Trade with Georgia уже запущен и насчитывает около 100 экспортных компаний. Регистрация на платформу проекта бесплатна и она продолжается до сих пор. Цель сайта упростить доступ к торговой сети для иностранных импортеров и представителей компаний, заинтересованных в грузинском производстве и услугах", - сообщили в агентстве.

Как отметили представители агентства, до конца года планируется партнерство с организаторами выставки в Китае - National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co, которая является представителем государственной компании.

Программа "Производство в Грузии" была создана летом 2014 года для стимулирования местного производства и оперирует двумя основными стимулами - финансовые ресурсы и инфраструктура (земля, здания и так далее). В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие развития предпринимательского сектора и экономики страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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