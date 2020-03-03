В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по государственной линии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежемесячная сумма ипотечных кредитов, предоставляемых по государственной линии, выросла на 1,6% или на 22 миллиона 923 тысяч манатов, составив на 1 марта 2020 года 1,419 млрд манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Ипотечно-кредитный гарантийный фонд.

Число ежемесячных ипотечных кредитов, предоставляемых по государственной линии, увеличилась на 360, достигнув 28 335.

В отчетный период сумма гарантированных кредитов составила 77 миллионов 524 тысячи манатов.

Отметим, что текущий заем Фонда в обороте составляет 711 824 тысячи манатов.

Напомним, что в настоящее время ипотечные кредиты не более 150 тысяч манатов предоставляются сроком на 25 лет с минимальной предварительной оплатой размере 15%, а льготные ипотечные кредиты не более 100 тысяч манатов предоставляются с минимальной предварительной оплатой в 10% с максимальным сроком 30 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)