Азербайджанские аналитики: Золото вновь стало дорожать

БАКУ /Trend/ - Цена унции золота на биржах цветных металлов вновь начала подниматься, обеспечив поддержку на отметке в 1638 доллара (52,6 долларов/грамм). Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Согласно анализу, перевалив за 1643 доллара (52,8 доллара/грамм), цена золота может вырасти до 1648 (53 доллара/грамм) и даже до 1703 долларов (54,8 доллара/грамм) за унцию.



Аналитики InvestAZ также представили текущее состояние на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

После новостей о принятии пакета экономического развития правительства США на международных валютных биржах наблюдается снижение цен на доллар по сравнению с ведущими валютами. Это приводит к снижению спроса на доллар как на резервную валюту.

Курс EUR/USD последнюю неделю идет по восходящему тренду, прогнозируется, что он может подорожать до 1,14 долларов, пока остается выше 1,10 долларов.

Кроме того, в центре внимания инвесторов будут показатели инфляции из еврозоны, которые будут объявлены во вторник в 13:00 по бакинскому времени, и показатели рынка труда из США в пятницу в 16:30.

Британский фунт стерлингов

Также наблюдается подорожание курса GBP/USD. Здесь анализ дает основание прогнозировать, что фунт может подорожать до 1,30 доллара при условии укрепления выше 1,14 доллара.

Во вторник в 10:00 по бакинскому времени из Англии также будут объявлены важные показатели экономического развития.

Турецкая лира

Курс USD/TRY продолжает ощущать сильную поддержку в 6,5 лирыи пока он остается выше этого уровня, прогнозируется, что курс может дойти до 6,61 лиры.

Нефть

На энергетических биржах цена за баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 24 доллара за баррель и по прогнозам продолжит дешеветь, пока оставаясьниже 27 долларов. Основным фактором, приводящим к падению цен является сокращение оборота в мировой экономике которое также снижает спрос на нефть.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili