Узбекистан потратит $ 9 млн на средства защиты от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Узбекистан, в рамках борьбы с распространением COVID-19, потратит на приобретение за рубежом медикаментов, средств индивидуальной защиты и специального оборудования почти 90 миллиардов сумов (9,4 миллиона долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В ближайшее время правительство государства закупит медицинское оборудование и средства защиты на сумму 61 миллиард сумов (6,4 миллиона долларов). Закупки будут осуществлены в два этапа.

31 марта ожидается груз с медикаментами на сумму 16 миллиардов сумов (1,7 миллиона долларов). Дополнительные товары на 45 миллиардов сумов (4,7 миллиона) прибудут в Узбекистан 3 апреля. В состав груза войдут предметы спецодежды для медиков, которые работают в «красной зоне» (зоне риска заражения).

Траты производятся из бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом (ранее в стране создали антикризисный фонд в объеме 10 триллионов сумов, или один миллиард и 51 миллионов долларов). Доставкой займется министерство обороны страны.

Накануне сообщалось о том, что военные самолеты доставили в Ташкент 20 тонн гуманитарной помощи из Китая. При этом в общем грузе были и товары, закупленные в Китае узбекскими властями. В частности, это 200 000 тест-систем для обнаружения коронавируса и 50 000 одноразовых защитных комбинезонов на сумму около 28 миллиардов сумов (почти три миллиона долларов).

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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