Курс маната по отношению к мировым валютам на 22 апреля

Финансы 22 апреля 2020 09:23 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 22 апреля

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,8443 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют

22.04.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8443

1 австралийский доллар

1 AUD

1,0716

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0257

1 белорусский рубль

1 BYN

0,6836

1 бразильский реал

1 BRL

0,3198

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,0893

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1375

1 чешская крона

1 CZK

0,067

100 чилийских песо

100 CLP

0,198

1 китайский юань

1 CNY

0,2399

1 датская крона

1 DKK

0,2473

1 грузинский лари

1 GEL

0,5367

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2194

1 индийская рупия

1 INR

0,0221

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,0883

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0109

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1682

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7523

1 израильский шекель

1 ILS

0,4778

1 канадский доллар

1 CAD

1,1952

1 кувейтский динар

1 KWD

5,4575

1 казахский тенге

1 KZT

0,0039

1 киргизский сом

1 KGS

0,0213

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,3862

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0695

1 молдавская лея

1 MDL

0,0943

1 египетский фунт

1 EGP

0,108

1 норвежская крона

1 NOK

0,1593

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0168

1 польский злотый

1 PLN

0,4067

1 российский рубль

1 RUB

0,022

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,1885

1 саудовский риал

1 SAR

0,452

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3145

1 турецкая лира

1 TRY

0,2434

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1659

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0628

100 японских иен

100 JPY

1,5797

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0142
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