Службе гражданства и иммиграции США срочно нужно $1,2 млрд из-за спада доходов

Служба по вопросам гражданства и иммиграции (CIS) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США добивается дополнительных ассигнований в размере $1,2 млрд из-за недофинансирования, вызванного пандемией и резким спадом числа заявок на получение американских гражданства и вида на постоянное жительство (грин-карты). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times.

"Ввиду пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) выручка CIS США существенно снизилась", - приводит газета слова представителя службы. По его оценке, выручка этого ведомства, которое предоставляет гражданство США и грин-карты, может сократиться более чем на 60% к завершению нынешнего финансового года 30 сентября. Без дополнительных ассигнований, которые должен одобрить Конгресс США, служба не сможет функционировать в штатном режиме в ближайшие месяцы. CIS в подобной ситуации планирует увеличить сборы за свои услуги на 10%.

Газета обращает внимание на то, что прежде данная служба обеспечивала большую часть расходов на свое содержание за счет сборов за свои услуги. Например, в прошлом финансовом году ведомство таким способом обеспечило на 97% свой бюджет, составлявший $4,8 млрд. Однако и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции Кен Кучинелли отошел от принципа хозрасчета, предписав отказывать в грин-картах иностранцам, которые с высокой степенью вероятности стремятся воспользоваться льготными программами (продуктовые талоны и льготное жилье) по прибытии в США. Это обстоятельство также привело к снижению числа желающих обосноваться в США на постоянной основе, поясняет газета.

Администрация президента США Дональда Трампа в апреле приостановила на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Трамп обещал, что соответствующий указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, но не тех, кто въезжает в страну временно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 89 318 человек, выздоровели 268 376.