Изменился акционерный состав Bank Respublika

БАКУ/Trend/ - В составе акционеров ОАО Bank Respublika и долях их участия произошли изменения, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

Согласно информации, в Bank Respublika 7,41 процента акций Севды Натиг гызы Гулиевой перешли к новому акционеру Намику Садай оглу Гулиеву, 7,32 процента акций Садая Асад оглу Гулиева перешли к члену Наблюдательного совета Эльчину Садай оглу Гулиеву, а доля покойной Марии Гейдар гызы Гулиевой в объеме 7,17 процента - к члену Наблюдательного совета Натигу Садай оглу Гулиеву.

Помимо этого, Намик Гулиев также получил 0,02 процента акций миноритарных акционеров банка. Таким образом, его доля выросла с 43,96 процента до 51,15 процента.

Доля Эльчина Гулиева выросла с 7,74 процента до 15,06 процента. Доля же миноритарных акционеров снизилась с 0,1 процента до 0,08 процента.

Без изменений остались 16,6 процента, 4,25 и 5,45 процента соответственно.

Напомним, что Bank Respublika был создан в 1992 году.



Доли немецких компаний DEG Investment (16,6 процента) и Sparkassen International Development Trust (4,25 процента), а также председателя наблюдательного совета Bank Respublika Шакира Хайям оглу Рагимова (5,45 процента) не изменились.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)