Евро достигает отметки в 2,02 маната

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое августа установлен на уровне 1,7 и 2,0195 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 06.08.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1.7 0 0 0 1 евро 2.0195 0.0107 0.1008 0.1149 1 российский рубль 0.0233 0.0001 -0.0006 -0.0026 1 турецкая лира 0.2409 -0.0047 -0.0069 -0.0652 1 австралийский доллар 1.2242 0.0023 0.0404 0.0721 1 аргентинский песо 0.0234 0.0000 -0.0007 -0.0140 1 белорусский рубль 0.6982 0.0023 -0.0042 -0.1287 1 бразильский реал 0.3212 -0.0002 0.0013 -0.1063 1 дирхам ОАЭ 0.4628 0.0000 0.0000 0.0000 1 южноафриканский ранд 0.0982 0.0000 -0.0021 -0.0165 100 южнокорейских вон 0.1435 0.0005 0.0014 0.0034 1 чешская крона 0.0774 0.0005 0.0054 0.0036 100 чилийских песо 0.2187 -0.0016 0.0068 -0.0172 1 китайский юань 0.2449 0.0005 0.0038 0.0034 1 датская крона 0.271 0.0014 0.0134 0.0158 1 грузинский лари 0.5535 -0.0003 -0.0042 -0.0322 1 гонконгский доллар 0.2194 0.0001 0.0000 0.0025 1 индийская рупия 0.0227 0.0000 -0.0001 -0.0014 1 британский фунт стерлингов 2.233 0.0068 0.1088 0.1657 100 индонезийских рупий 0.0117 0.0000 0.0000 -0.0002 100 иранских риалов 0.004 0.0000 0.0000 0.0000 1 шведская крона 0.1965 0.0014 0.0132 0.0193 1 швейцарский франк 1.8713 0.0078 0.0684 0.1265 1 израильский шекель 0.4991 0.0014 0.0040 0.0117 1 канадский доллар 1.2822 0.0028 0.0264 -0.0062 1 кувейтский динар 5.5626 0.0020 0.0388 -0.0284 1 казахский тенге 0.0041 0.0000 -0.0001 -0.0003 1 киргизский сом 0.0219 -0.0001 -0.0005 -0.0024 100 ливанских фунтов 0.1127 -0.0001 -0.0001 -0.0004 1 малайзийский ринггит 0.4062 0.0017 0.0094 0.0000 1 мексиканский песо 0.076 0.0007 -0.0003 -0.0108 1 молдавская лея 0.1027 0.0003 0.0043 0.0075 1 египетский фунт 0.1063 -0.0001 0.0008 0.0036 1 норвежская крона 0.1901 0.0028 0.0098 -0.0007 100 узбекских сомов 0.0166 -0.0001 -0.0001 -0.0029 1 польский злотый 0.459 0.0022 0.0291 0.0179 1 сингапурский доллар 1.2416 0.0017 0.0204 0.0116 1 саудовский риал 0.4533 0.0001 0.0001 0.0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2.4004 0.0079 0.0590 0.0635 1 тайваньский доллар 0.0579 0.0000 0.0001 0.0039 1 таджикский сомони 0.1649 0.0000 0.0000 -0.0152 1 новый туркменский манат 0.4857 0.0000 0.0000 0.0000 1 украинская гривна 0.0614 0.0002 -0.0011 -0.0049 100 японских иен 1.611 0.0008 0.0322 0.0174 1 новозеландский доллар 1.1291 -0.0005 0.0157 0.0189

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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