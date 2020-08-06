Евро достигает отметки в 2,02 маната
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое августа установлен на уровне 1,7 и 2,0195 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
06.08.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1.7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2.0195
|
0.0107
|
0.1008
|
0.1149
|
1 российский рубль
|
0.0233
|
0.0001
|
-0.0006
|
-0.0026
|
1 турецкая лира
|
0.2409
|
-0.0047
|
-0.0069
|
-0.0652
|
1 австралийский доллар
|
1.2242
|
0.0023
|
0.0404
|
0.0721
|
1 аргентинский песо
|
0.0234
|
0.0000
|
-0.0007
|
-0.0140
|
1 белорусский рубль
|
0.6982
|
0.0023
|
-0.0042
|
-0.1287
|
1 бразильский реал
|
0.3212
|
-0.0002
|
0.0013
|
-0.1063
|
1 дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
1 южноафриканский ранд
|
0.0982
|
0.0000
|
-0.0021
|
-0.0165
|
100 южнокорейских вон
|
0.1435
|
0.0005
|
0.0014
|
0.0034
|
1 чешская крона
|
0.0774
|
0.0005
|
0.0054
|
0.0036
|
100 чилийских песо
|
0.2187
|
-0.0016
|
0.0068
|
-0.0172
|
1 китайский юань
|
0.2449
|
0.0005
|
0.0038
|
0.0034
|
1 датская крона
|
0.271
|
0.0014
|
0.0134
|
0.0158
|
1 грузинский лари
|
0.5535
|
-0.0003
|
-0.0042
|
-0.0322
|
1 гонконгский доллар
|
0.2194
|
0.0001
|
0.0000
|
0.0025
|
1 индийская рупия
|
0.0227
|
0.0000
|
-0.0001
|
-0.0014
|
1 британский фунт стерлингов
|
2.233
|
0.0068
|
0.1088
|
0.1657
|
100 индонезийских рупий
|
0.0117
|
0.0000
|
0.0000
|
-0.0002
|
100 иранских риалов
|
0.004
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
1 шведская крона
|
0.1965
|
0.0014
|
0.0132
|
0.0193
|
1 швейцарский франк
|
1.8713
|
0.0078
|
0.0684
|
0.1265
|
1 израильский шекель
|
0.4991
|
0.0014
|
0.0040
|
0.0117
|
1 канадский доллар
|
1.2822
|
0.0028
|
0.0264
|
-0.0062
|
1 кувейтский динар
|
5.5626
|
0.0020
|
0.0388
|
-0.0284
|
1 казахский тенге
|
0.0041
|
0.0000
|
-0.0001
|
-0.0003
|
1 киргизский сом
|
0.0219
|
-0.0001
|
-0.0005
|
-0.0024
|
100 ливанских фунтов
|
0.1127
|
-0.0001
|
-0.0001
|
-0.0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0.4062
|
0.0017
|
0.0094
|
0.0000
|
1 мексиканский песо
|
0.076
|
0.0007
|
-0.0003
|
-0.0108
|
1 молдавская лея
|
0.1027
|
0.0003
|
0.0043
|
0.0075
|
1 египетский фунт
|
0.1063
|
-0.0001
|
0.0008
|
0.0036
|
1 норвежская крона
|
0.1901
|
0.0028
|
0.0098
|
-0.0007
|
100 узбекских сомов
|
0.0166
|
-0.0001
|
-0.0001
|
-0.0029
|
1 польский злотый
|
0.459
|
0.0022
|
0.0291
|
0.0179
|
1 сингапурский доллар
|
1.2416
|
0.0017
|
0.0204
|
0.0116
|
1 саудовский риал
|
0.4533
|
0.0001
|
0.0001
|
0.0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2.4004
|
0.0079
|
0.0590
|
0.0635
|
1 тайваньский доллар
|
0.0579
|
0.0000
|
0.0001
|
0.0039
|
1 таджикский сомони
|
0.1649
|
0.0000
|
0.0000
|
-0.0152
|
1 новый туркменский манат
|
0.4857
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
1 украинская гривна
|
0.0614
|
0.0002
|
-0.0011
|
-0.0049
|
100 японских иен
|
1.611
|
0.0008
|
0.0322
|
0.0174
|
1 новозеландский доллар
|
1.1291
|
-0.0005
|
0.0157
|
0.0189
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili