Евро достигает отметки в 2,02 маната

Финансы 6 августа 2020 12:04 (UTC+04:00)
Евро достигает отметки в 2,02 маната

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое августа установлен на уровне 1,7 и 2,0195 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

06.08.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1.7

0

0

0

1 евро

2.0195

0.0107

0.1008

0.1149

1 российский рубль

0.0233

0.0001

-0.0006

-0.0026

1 турецкая лира

0.2409

-0.0047

-0.0069

-0.0652

1 австралийский доллар

1.2242

0.0023

0.0404

0.0721

1 аргентинский песо

0.0234

0.0000

-0.0007

-0.0140

1 белорусский рубль

0.6982

0.0023

-0.0042

-0.1287

1 бразильский реал

0.3212

-0.0002

0.0013

-0.1063

1 дирхам ОАЭ

0.4628

0.0000

0.0000

0.0000

1 южноафриканский ранд

0.0982

0.0000

-0.0021

-0.0165

100 южнокорейских вон

0.1435

0.0005

0.0014

0.0034

1 чешская крона

0.0774

0.0005

0.0054

0.0036

100 чилийских песо

0.2187

-0.0016

0.0068

-0.0172

1 китайский юань

0.2449

0.0005

0.0038

0.0034

1 датская крона

0.271

0.0014

0.0134

0.0158

1 грузинский лари

0.5535

-0.0003

-0.0042

-0.0322

1 гонконгский доллар

0.2194

0.0001

0.0000

0.0025

1 индийская рупия

0.0227

0.0000

-0.0001

-0.0014

1 британский фунт стерлингов

2.233

0.0068

0.1088

0.1657

100 индонезийских рупий

0.0117

0.0000

0.0000

-0.0002

100 иранских риалов

0.004

0.0000

0.0000

0.0000

1 шведская крона

0.1965

0.0014

0.0132

0.0193

1 швейцарский франк

1.8713

0.0078

0.0684

0.1265

1 израильский шекель

0.4991

0.0014

0.0040

0.0117

1 канадский доллар

1.2822

0.0028

0.0264

-0.0062

1 кувейтский динар

5.5626

0.0020

0.0388

-0.0284

1 казахский тенге

0.0041

0.0000

-0.0001

-0.0003

1 киргизский сом

0.0219

-0.0001

-0.0005

-0.0024

100 ливанских фунтов

0.1127

-0.0001

-0.0001

-0.0004

1 малайзийский ринггит

0.4062

0.0017

0.0094

0.0000

1 мексиканский песо

0.076

0.0007

-0.0003

-0.0108

1 молдавская лея

0.1027

0.0003

0.0043

0.0075

1 египетский фунт

0.1063

-0.0001

0.0008

0.0036

1 норвежская крона

0.1901

0.0028

0.0098

-0.0007

100 узбекских сомов

0.0166

-0.0001

-0.0001

-0.0029

1 польский злотый

0.459

0.0022

0.0291

0.0179

1 сингапурский доллар

1.2416

0.0017

0.0204

0.0116

1 саудовский риал

0.4533

0.0001

0.0001

0.0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2.4004

0.0079

0.0590

0.0635

1 тайваньский доллар

0.0579

0.0000

0.0001

0.0039

1 таджикский сомони

0.1649

0.0000

0.0000

-0.0152

1 новый туркменский манат

0.4857

0.0000

0.0000

0.0000

1 украинская гривна

0.0614

0.0002

-0.0011

-0.0049

100 японских иен

1.611

0.0008

0.0322

0.0174

1 новозеландский доллар

1.1291

-0.0005

0.0157

0.0189

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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