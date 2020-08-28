На БФБ проведен очередной аукцион по размещению ипотечных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 августа завершился очередной аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно – гарантийного фонда Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на биржу.

Объём эмиссии составил 25 миллионов манатов со сроком обращения 7200 дней и с процентной ставкой 3,25 %.

Общая сумма заказов составила 25 миллионов манатов. Дата погашения облигаций - шестого апреля 2040 года.

Отметим, что андерайтером по размещению ипотечных и кредитно – гарантийных облигаций является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

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