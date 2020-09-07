Курс евро по отношению к манату незначительно снизился

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 7 сентября 2020 г.: 4 сентября 2020 г.: 7 августа 2020 г.: 7 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0117 2,0148 2,012 1,8764 -0,0031 -0,0003 0,1353 1 российский рубль 0,0227 0,0226 0,0232 0,0257 0,0001 -0,0005 -0,0030 1 турецкая лира 0,2287 0,2286 0,234 0,2985 0,0001 -0,0053 -0,0698 1 австралийский доллар 1,2384 1,2363 1,2251 1,159 0,0021 0,0133 0,0794 1 аргентинский песо 0,0228 0,0229 0,0234 0,0303 -0,0001 -0,0006 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6456 0,6427 0,6966 0,8058 0,0029 -0,0510 -0,1602 1 бразильский реал 0,3206 0,3212 0,3188 0,4135 -0,0006 0,0018 -0,0929 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1025 0,1016 0,0971 0,1143 0,0009 0,0054 -0,0118 100 южнокорейских вон 0,1432 0,1429 0,1432 0,142 0,0003 0 0,0012 1 чешская крона 0,076 0,0763 0,0763 0,0726 -0,0003 -0,0003 0,0034 100 чилийских песо 0,2199 0,2193 0,2201 0,2377 0,0006 -0,0002 -0,0178 1 китайский юань 0,2489 0,2485 0,244 0,2379 0,0004 0,0049 0,0110 1 датская крона 0,2704 0,2708 0,2701 0,2515 -0,0004 0,0003 0,0189 1 грузинский лари 0,5521 0,5523 0,5533 0,5743 -0,0002 -0,0012 -0,0222 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2169 0 -0,0001 0,0024 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0227 0,0237 0,0001 0,0006 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,2492 2,2578 2,23 2,0959 -0,0086 0,0192 0,1533 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0116 0,012 0 -0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1944 0,1948 0,1949 0,1755 -0,0004 -0,0005 0,0189 1 швейцарский франк 1,8598 1,8691 1,8637 1,7223 -0,0093 -0,0039 0,1375 1 израильский шекель 0,5039 0,505 0,4996 0,4831 -0,0011 0,0043 0,0208 1 канадский доллар 1,2987 1,2953 1,2725 1,2863 0,0034 0,0262 0,0124 1 кувейтский динар 5,557 5,561 5,5638 5,5942 -0,0040 -0,0068 -0,0372 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0216 0,0216 0,0219 0,0241 0 -0,0003 -0,0025 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1126 0,1126 0,1122 -0,0002 -0,0002 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4097 0,4098 0,4054 0,407 -0,0001 0,0043 0,0027 1 мексиканский песо 0,0789 0,0784 0,0756 0,0862 0,0005 0,0033 -0,0073 1 молдавская лея 0,1024 0,1025 0,1028 0,0952 -0,0001 -0,0004 0,0072 1 египетский фунт 0,1075 0,1075 0,1066 0,1033 0 0,0009 0,0042 1 норвежская крона 0,1905 0,1908 0,1885 0,1887 -0,0003 0,0020 0,0018 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4515 0,4542 0,4548 0,4322 -0,0027 -0,0033 0,0193 1 сингапурский доллар 1,2453 1,2456 1,2398 1,2283 -0,0003 0,0055 0,0170 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4065 2,4034 2,4018 2,3293 0,0031 0,0047 0,0772 1 тайваньский доллар 0,058 0,0579 0,0578 0,0544 0,0001 0,0002 0,0036 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1754 0 -0,0002 -0,0107 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0615 0,0613 0,0614 0,0679 0,0002 0,0001 -0,0064 100 японских иен 1,5999 1,6017 1,6105 1,5895 -0,0018 -0,0106 0,0104 1 новозеландский доллар 1,1399 1,14 1,1336 1,0852 -0,0001 0,0063 0,0547

(Автор: Зейни Джафаров)

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