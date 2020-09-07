Курс евро по отношению к манату незначительно снизился
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
7 сентября 2020 г.:
|
4 сентября 2020 г.:
|
7 августа 2020 г.:
|
7 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0117
|
2,0148
|
2,012
|
1,8764
|
-0,0031
|
-0,0003
|
0,1353
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0232
|
0,0257
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0030
|
1 турецкая лира
|
0,2287
|
0,2286
|
0,234
|
0,2985
|
0,0001
|
-0,0053
|
-0,0698
|
1 австралийский доллар
|
1,2384
|
1,2363
|
1,2251
|
1,159
|
0,0021
|
0,0133
|
0,0794
|
1 аргентинский песо
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0234
|
0,0303
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6456
|
0,6427
|
0,6966
|
0,8058
|
0,0029
|
-0,0510
|
-0,1602
|
1 бразильский реал
|
0,3206
|
0,3212
|
0,3188
|
0,4135
|
-0,0006
|
0,0018
|
-0,0929
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1025
|
0,1016
|
0,0971
|
0,1143
|
0,0009
|
0,0054
|
-0,0118
|
100 южнокорейских вон
|
0,1432
|
0,1429
|
0,1432
|
0,142
|
0,0003
|
0
|
0,0012
|
1 чешская крона
|
0,076
|
0,0763
|
0,0763
|
0,0726
|
-0,0003
|
-0,0003
|
0,0034
|
100 чилийских песо
|
0,2199
|
0,2193
|
0,2201
|
0,2377
|
0,0006
|
-0,0002
|
-0,0178
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
0,2485
|
0,244
|
0,2379
|
0,0004
|
0,0049
|
0,0110
|
1 датская крона
|
0,2704
|
0,2708
|
0,2701
|
0,2515
|
-0,0004
|
0,0003
|
0,0189
|
1 грузинский лари
|
0,5521
|
0,5523
|
0,5533
|
0,5743
|
-0,0002
|
-0,0012
|
-0,0222
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2169
|
0
|
-0,0001
|
0,0024
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0237
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2492
|
2,2578
|
2,23
|
2,0959
|
-0,0086
|
0,0192
|
0,1533
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0116
|
0,012
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1944
|
0,1948
|
0,1949
|
0,1755
|
-0,0004
|
-0,0005
|
0,0189
|
1 швейцарский франк
|
1,8598
|
1,8691
|
1,8637
|
1,7223
|
-0,0093
|
-0,0039
|
0,1375
|
1 израильский шекель
|
0,5039
|
0,505
|
0,4996
|
0,4831
|
-0,0011
|
0,0043
|
0,0208
|
1 канадский доллар
|
1,2987
|
1,2953
|
1,2725
|
1,2863
|
0,0034
|
0,0262
|
0,0124
|
1 кувейтский динар
|
5,557
|
5,561
|
5,5638
|
5,5942
|
-0,0040
|
-0,0068
|
-0,0372
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0216
|
0,0216
|
0,0219
|
0,0241
|
0
|
-0,0003
|
-0,0025
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1126
|
0,1122
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4097
|
0,4098
|
0,4054
|
0,407
|
-0,0001
|
0,0043
|
0,0027
|
1 мексиканский песо
|
0,0789
|
0,0784
|
0,0756
|
0,0862
|
0,0005
|
0,0033
|
-0,0073
|
1 молдавская лея
|
0,1024
|
0,1025
|
0,1028
|
0,0952
|
-0,0001
|
-0,0004
|
0,0072
|
1 египетский фунт
|
0,1075
|
0,1075
|
0,1066
|
0,1033
|
0
|
0,0009
|
0,0042
|
1 норвежская крона
|
0,1905
|
0,1908
|
0,1885
|
0,1887
|
-0,0003
|
0,0020
|
0,0018
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4515
|
0,4542
|
0,4548
|
0,4322
|
-0,0027
|
-0,0033
|
0,0193
|
1 сингапурский доллар
|
1,2453
|
1,2456
|
1,2398
|
1,2283
|
-0,0003
|
0,0055
|
0,0170
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4065
|
2,4034
|
2,4018
|
2,3293
|
0,0031
|
0,0047
|
0,0772
|
1 тайваньский доллар
|
0,058
|
0,0579
|
0,0578
|
0,0544
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0107
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0615
|
0,0613
|
0,0614
|
0,0679
|
0,0002
|
0,0001
|
-0,0064
|
100 японских иен
|
1,5999
|
1,6017
|
1,6105
|
1,5895
|
-0,0018
|
-0,0106
|
0,0104
|
1 новозеландский доллар
|
1,1399
|
1,14
|
1,1336
|
1,0852
|
-0,0001
|
0,0063
|
0,0547
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni