Внешний долг Казахстана в основном приходится на частный сектор и населению не угрожает

Внешний долг Казахстана находится под постоянным мониторингом и контролем со стороны правительства и Национального банка Казахстана. Об этом говорится в комментарии Минэкономики на заявление депутата Азата Перуашева в СМИ, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как заявил глава ДПК "Акжол", каждый казахстанец - от старика до младенца - уже должен иностранному "дяде" около 9 тысяч долларов. Он считает необходимым прекратить бесконечные внешние займы госорганов и госпредприятий.

Республика уже должна около 158 млрд долларов США внешним кредиторам, что составляет около 90% ВВП. Каждый казахстанец - от старика до младенца - уже должен иностранному "дяде" около 9 тысяч долларов. Причем квазигоссектор занял у зарубежных кредиторов почти в два раза больше, чем само государство, но за его долги в любом случае отвечает каждый из нас. Нужно обязать нацкомпании и госпредприятия, наряду с госорганами доказывать необходимость своих внешних займов в парламенте и отчитываться об их использовании, - сказал политик.

Как сообщил первый вице-мнистр МНЭ Асет Иргалиев, государственный внешний долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 12,3 млрд долларов США или 6,7% к ВВП. Внешний долг квазигосударственного сектора составляет 17 млрд долларов или 9,3% к ВВП.

Согласно международной практике эти параметры относятся к безопасному уровню, - сказал он.

По словам вице-министра, согласно Концепции бюджетной политики соотношение государственного и квазигосударственного долга (внешнего и внутреннего) не должно превышать 60% ВВП (на 1 апреля 2020 года – 39,8%). Объем внешнего долга правительства и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора не должен превышать общий размер валютных активов Национального фонда (на 1 апреля 2020 года – 50,9%).

По информации Минэкономики, за последние 3 года государственный и квазигосударственный внешний долг сократился на 6,8 млрд долларов или на 19% за счет досрочного погашения и реструктуризации квазигосударственного внешнего долга.

Исторически государственный сектор Казахстана является нетто-кредитором по отношению к остальному миру (на 1 апреля 2020 года внешние активы превышали внешние обязательства на 47,5 млрд долл. США или в 4,9 раза), т.е. остальной мир должен нам больше, чем мы ему.

Внешний долг частного сектора или межфирменная задолженность составляет 97 млрд долл. США или 67% к ВВП. Ее большую часть составляют три крупных проекта с иностранным участием – Кашаган, ТШО и Карачаганак. Для реализации подобных проектов иностранные инвесторы финансируют компании своей группы, находящиеся в Казахстане. По международной методологии такие инвестиции также считаются внешним долгом страны.

В целом, рост межфирменной задолженности означает приток инвестиций в создание и расширение производств, приток современных технологий, создание новых рабочих мест и увеличение поступлений налогов в бюджет.

Таким образом, в совокупности внешний долг страны составил 152,7 млрд долларов или 83% к ВВП. Согласно Концепции бюджетной политики соотношение внешнего долга страны не должно превышать 100% от ВВП. Надо отметить, что более 80% внешнего долга страны приходится на обязательства частного сектора, по которым ни государство, ни рядовые граждане не отвечают, - отметил Асет Иргалиев.