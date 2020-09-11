Евро по отношению к манату продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,012 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 11 сентября 2020 г.: 10 сентября 2020 г.: 11 августа 2020 г.: 11 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,012 2,0092 1,9979 1,8788 0,0028 0,0141 0,1332 1 российский рубль 0,0226 0,0226 0,0231 0,026 0 -0,0005 -0,0034 1 турецкая лира 0,2283 0,2273 0,2326 0,2947 0,0010 -0,0043 -0,0664 1 австралийский доллар 1,237 1,2357 1,2209 1,1685 0,0013 0,0161 0,0685 1 аргентинский песо 0,0227 0,0227 0,0233 0,0303 0 -0,0006 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6501 0,6462 0,6939 0,8139 0,0039 -0,0438 -0,1638 1 бразильский реал 0,3196 0,3203 0,3102 0,4164 -0,0007 0,0094 -0,0968 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1008 0,102 0,0964 0,1163 -0,0012 0,0044 -0,0155 100 южнокорейских вон 0,143 0,1433 0,1435 0,1427 -0,0003 -0,0005 0,0003 1 чешская крона 0,0757 0,0758 0,0763 0,0726 -0,0001 -0,0006 0,0031 100 чилийских песо 0,2206 0,2215 0,2118 0,2389 -0,0009 0,0088 -0,0183 1 китайский юань 0,2486 0,2486 0,2446 0,239 0 0,0040 0,0096 1 датская крона 0,2704 0,27 0,2683 0,2518 0,0004 0,0021 0,0186 1 грузинский лари 0,5483 0,5466 0,5519 0,5734 0,0017 -0,0036 -0,0251 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2168 0 -0,0001 0,0025 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0227 0,0237 -0,0001 0,0004 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,1793 2,2086 2,2247 2,1009 -0,0293 -0,0454 0,0784 100 индонезийских рупий 0,0114 0,0115 0,0116 0,0121 -0,0001 -0,0002 -0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1942 0,1945 0,1944 0,1758 -0,0003 -0,0002 0,0184 1 швейцарский франк 1,8685 1,865 1,858 1,714 0,0035 0,0105 0,1545 1 израильский шекель 0,4961 0,5003 0,4989 0,4794 -0,0042 -0,0028 0,0167 1 канадский доллар 1,2904 1,2923 1,2755 1,2935 -0,0019 0,0149 -0,0031 1 кувейтский динар 5,5538 5,5584 5,5575 5,5918 -0,0046 -0,0037 -0,0380 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0217 0,0217 0,0219 0,0241 0 -0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1127 0,1123 0,1125 -0,0003 0,0001 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4089 0,4081 0,4048 0,4068 0,0008 0,0041 0,0021 1 мексиканский песо 0,0795 0,0793 0,0759 0,0872 0,0002 0,0036 -0,0077 1 молдавская лея 0,1023 0,1022 0,1029 0,0958 0,0001 -0,0006 0,0065 1 египетский фунт 0,1081 0,1076 0,1061 0,1034 0,0005 0,0020 0,0047 1 норвежская крона 0,188 0,1886 0,1888 0,1901 -0,0006 -0,0008 -0,0021 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4521 0,4519 0,4543 0,4336 0,0002 -0,0022 0,0185 1 сингапурский доллар 1,2434 1,2431 1,2388 1,2331 0,0003 0,0046 0,0103 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4025 2,3952 2,3915 2,328 0,0073 0,0110 0,0745 1 тайваньский доллар 0,058 0,058 0,0578 0,0545 0 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1648 0,1755 0 -0,0001 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,0611 0,0615 0,0681 -0,0001 -0,0005 -0,0071 100 японских иен 1,6013 1,6021 1,6026 1,5777 -0,0008 -0,0013 0,0236 1 новозеландский доллар 1,1328 1,1357 1,126 1,0932 -0,0029 0,0068 0,0396

(Автор: Зейни Джафаров)

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