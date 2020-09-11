Евро по отношению к манату продолжает дорожать

Финансы 11 сентября 2020 10:01 (UTC+04:00)
Евро по отношению к манату продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,012 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

11 сентября 2020 г.:

10 сентября 2020 г.:

11 августа 2020 г.:

11 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,012

2,0092

1,9979

1,8788

0,0028

0,0141

0,1332

1 российский рубль

0,0226

0,0226

0,0231

0,026

0

-0,0005

-0,0034

1 турецкая лира

0,2283

0,2273

0,2326

0,2947

0,0010

-0,0043

-0,0664

1 австралийский доллар

1,237

1,2357

1,2209

1,1685

0,0013

0,0161

0,0685

1 аргентинский песо

0,0227

0,0227

0,0233

0,0303

0

-0,0006

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6501

0,6462

0,6939

0,8139

0,0039

-0,0438

-0,1638

1 бразильский реал

0,3196

0,3203

0,3102

0,4164

-0,0007

0,0094

-0,0968

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1008

0,102

0,0964

0,1163

-0,0012

0,0044

-0,0155

100 южнокорейских вон

0,143

0,1433

0,1435

0,1427

-0,0003

-0,0005

0,0003

1 чешская крона

0,0757

0,0758

0,0763

0,0726

-0,0001

-0,0006

0,0031

100 чилийских песо

0,2206

0,2215

0,2118

0,2389

-0,0009

0,0088

-0,0183

1 китайский юань

0,2486

0,2486

0,2446

0,239

0

0,0040

0,0096

1 датская крона

0,2704

0,27

0,2683

0,2518

0,0004

0,0021

0,0186

1 грузинский лари

0,5483

0,5466

0,5519

0,5734

0,0017

-0,0036

-0,0251

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2168

0

-0,0001

0,0025

1 индийская рупия

0,0231

0,0232

0,0227

0,0237

-0,0001

0,0004

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,1793

2,2086

2,2247

2,1009

-0,0293

-0,0454

0,0784

100 индонезийских рупий

0,0114

0,0115

0,0116

0,0121

-0,0001

-0,0002

-0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1942

0,1945

0,1944

0,1758

-0,0003

-0,0002

0,0184

1 швейцарский франк

1,8685

1,865

1,858

1,714

0,0035

0,0105

0,1545

1 израильский шекель

0,4961

0,5003

0,4989

0,4794

-0,0042

-0,0028

0,0167

1 канадский доллар

1,2904

1,2923

1,2755

1,2935

-0,0019

0,0149

-0,0031

1 кувейтский динар

5,5538

5,5584

5,5575

5,5918

-0,0046

-0,0037

-0,0380

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0217

0,0217

0,0219

0,0241

0

-0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1127

0,1123

0,1125

-0,0003

0,0001

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4089

0,4081

0,4048

0,4068

0,0008

0,0041

0,0021

1 мексиканский песо

0,0795

0,0793

0,0759

0,0872

0,0002

0,0036

-0,0077

1 молдавская лея

0,1023

0,1022

0,1029

0,0958

0,0001

-0,0006

0,0065

1 египетский фунт

0,1081

0,1076

0,1061

0,1034

0,0005

0,0020

0,0047

1 норвежская крона

0,188

0,1886

0,1888

0,1901

-0,0006

-0,0008

-0,0021

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4521

0,4519

0,4543

0,4336

0,0002

-0,0022

0,0185

1 сингапурский доллар

1,2434

1,2431

1,2388

1,2331

0,0003

0,0046

0,0103

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4025

2,3952

2,3915

2,328

0,0073

0,0110

0,0745

1 тайваньский доллар

0,058

0,058

0,0578

0,0545

0

0,0002

0,0035

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1648

0,1755

0

-0,0001

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,061

0,0611

0,0615

0,0681

-0,0001

-0,0005

-0,0071

100 японских иен

1,6013

1,6021

1,6026

1,5777

-0,0008

-0,0013

0,0236

1 новозеландский доллар

1,1328

1,1357

1,126

1,0932

-0,0029

0,0068

0,0396

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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