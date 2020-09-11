Евро по отношению к манату продолжает дорожать
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,012 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
11 сентября 2020 г.:
|
10 сентября 2020 г.:
|
11 августа 2020 г.:
|
11 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,012
|
2,0092
|
1,9979
|
1,8788
|
0,0028
|
0,0141
|
0,1332
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0231
|
0,026
|
0
|
-0,0005
|
-0,0034
|
1 турецкая лира
|
0,2283
|
0,2273
|
0,2326
|
0,2947
|
0,0010
|
-0,0043
|
-0,0664
|
1 австралийский доллар
|
1,237
|
1,2357
|
1,2209
|
1,1685
|
0,0013
|
0,0161
|
0,0685
|
1 аргентинский песо
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0233
|
0,0303
|
0
|
-0,0006
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6501
|
0,6462
|
0,6939
|
0,8139
|
0,0039
|
-0,0438
|
-0,1638
|
1 бразильский реал
|
0,3196
|
0,3203
|
0,3102
|
0,4164
|
-0,0007
|
0,0094
|
-0,0968
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1008
|
0,102
|
0,0964
|
0,1163
|
-0,0012
|
0,0044
|
-0,0155
|
100 южнокорейских вон
|
0,143
|
0,1433
|
0,1435
|
0,1427
|
-0,0003
|
-0,0005
|
0,0003
|
1 чешская крона
|
0,0757
|
0,0758
|
0,0763
|
0,0726
|
-0,0001
|
-0,0006
|
0,0031
|
100 чилийских песо
|
0,2206
|
0,2215
|
0,2118
|
0,2389
|
-0,0009
|
0,0088
|
-0,0183
|
1 китайский юань
|
0,2486
|
0,2486
|
0,2446
|
0,239
|
0
|
0,0040
|
0,0096
|
1 датская крона
|
0,2704
|
0,27
|
0,2683
|
0,2518
|
0,0004
|
0,0021
|
0,0186
|
1 грузинский лари
|
0,5483
|
0,5466
|
0,5519
|
0,5734
|
0,0017
|
-0,0036
|
-0,0251
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2168
|
0
|
-0,0001
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0237
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1793
|
2,2086
|
2,2247
|
2,1009
|
-0,0293
|
-0,0454
|
0,0784
|
100 индонезийских рупий
|
0,0114
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0121
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1942
|
0,1945
|
0,1944
|
0,1758
|
-0,0003
|
-0,0002
|
0,0184
|
1 швейцарский франк
|
1,8685
|
1,865
|
1,858
|
1,714
|
0,0035
|
0,0105
|
0,1545
|
1 израильский шекель
|
0,4961
|
0,5003
|
0,4989
|
0,4794
|
-0,0042
|
-0,0028
|
0,0167
|
1 канадский доллар
|
1,2904
|
1,2923
|
1,2755
|
1,2935
|
-0,0019
|
0,0149
|
-0,0031
|
1 кувейтский динар
|
5,5538
|
5,5584
|
5,5575
|
5,5918
|
-0,0046
|
-0,0037
|
-0,0380
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0217
|
0,0219
|
0,0241
|
0
|
-0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1127
|
0,1123
|
0,1125
|
-0,0003
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4089
|
0,4081
|
0,4048
|
0,4068
|
0,0008
|
0,0041
|
0,0021
|
1 мексиканский песо
|
0,0795
|
0,0793
|
0,0759
|
0,0872
|
0,0002
|
0,0036
|
-0,0077
|
1 молдавская лея
|
0,1023
|
0,1022
|
0,1029
|
0,0958
|
0,0001
|
-0,0006
|
0,0065
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1076
|
0,1061
|
0,1034
|
0,0005
|
0,0020
|
0,0047
|
1 норвежская крона
|
0,188
|
0,1886
|
0,1888
|
0,1901
|
-0,0006
|
-0,0008
|
-0,0021
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4521
|
0,4519
|
0,4543
|
0,4336
|
0,0002
|
-0,0022
|
0,0185
|
1 сингапурский доллар
|
1,2434
|
1,2431
|
1,2388
|
1,2331
|
0,0003
|
0,0046
|
0,0103
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4025
|
2,3952
|
2,3915
|
2,328
|
0,0073
|
0,0110
|
0,0745
|
1 тайваньский доллар
|
0,058
|
0,058
|
0,0578
|
0,0545
|
0
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1648
|
0,1755
|
0
|
-0,0001
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,061
|
0,0611
|
0,0615
|
0,0681
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0071
|
100 японских иен
|
1,6013
|
1,6021
|
1,6026
|
1,5777
|
-0,0008
|
-0,0013
|
0,0236
|
1 новозеландский доллар
|
1,1328
|
1,1357
|
1,126
|
1,0932
|
-0,0029
|
0,0068
|
0,0396
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni