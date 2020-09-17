Индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на ожиданиях мер по стимулированию экономики

Финансы 17 сентября 2020 01:50 (UTC+04:00)
Индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на ожиданиях мер по стимулированию экономики

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду к закрытию сессии изменились разнонаправленно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметила газета The Wall Street Journal, на настроения инвесторов повлияли итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США - последнее перед предстоящими 3 ноября всеобщими выборами - в ходе которого было указано на намерение ФРС сохранять учетную ставу на низком уровне.

Согласно данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 36,78 пункта (+0,13%) и остановился на уровне 28 032,38. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 15,71 пункта (-0,46%), до отметки 3 385,49. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 139,85 пункта (-1,25%), до уровня 11 050,47.

Котировки Apple понизились на 2,98%, Microsoft - на 1,83%, Alphabet - на 1,44%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,27%, до $40,27 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,23%, до $1 966,10 за тройскую унцию.

Комментируя итоги биржевого дня, газета The Wall Street Journal отметила, что "инвесторы оценивают возможность дополнительных мер правительства по стимулированию экономики, однако на обсуждение этого вопроса в Конгрессе влияют приближающиеся выборы". "Участники рынка приветствовали бы новый пакет мер по стимулированию экономики, однако испытывают все больший пессимизм по поводу такой возможности", - отметила The Wall Street Journal.

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