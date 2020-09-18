Центральный Банк Азербайджана снизил учетную ставку (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки с 6,75 процента до 6,5, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк страны.

По данным банка, нижний предел процентного коридора установлен на уровне шести процентов, а верхний предел процентного коридора оценён в семь процентов.

Сообщается, что это решение направлено на поддержку совокупного спроса, удерживая инфляцию в целях поддержания макроэкономической стабильности (4±2%) и тем самым ускоряя процесс восстановления экономики. Принятый уровень учетной ставки позволяет контролировать динамику инфляционных процессов в краткосрочном и среднесрочном периоде. Очередные решения по параметрам процентного коридора будут приниматься в краткосрочной и среднесрочной перспективе в зависимости от баланса рисков по инфляции, траектории движения фактической инфляции, международной конъюнктуры и ситуации на валютном рынке.

Центральный банк занимает сбалансированную позицию между ценовой и финансовой стабильностью и поддержкой экономической активности и занятости и продолжит принимать все возможные меры в рамках поддержки макроэкономической стабильности в стране и удержании инфляции в пределах заявленного целевого показателя.

Отметим, что указанное выше решение вступает в силу с момента принятия. Следующее решение Правления Центрального банка о параметрах процентного коридора будет обнародовано 30 октября 2020 года и в связи с этим будет проведена пресс-конференция.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni