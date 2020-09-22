Курс маната укрепился по отношению к валютам основных стран-партнёров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0006 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 22 сентября 2020 г.: 21 сентября 2020 г.: 22 августа 2020 г.: 22 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0006 2,0173 2,019 1,8799 -0,0167 -0,0184 0,1207 1 российский рубль 0,0223 0,0225 0,023 0,0265 -0,0002 -0,0007 -0,0042 1 турецкая лира 0,2228 0,2246 0,2331 0,2973 -0,0018 -0,0103 -0,0745 1 австралийский доллар 1,2274 1,2444 1,2241 1,1552 -0,0170 0,0033 0,0722 1 аргентинский песо 0,0225 0,0226 0,0231 0,03 -0,0001 -0,0006 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6564 0,662 0,6828 0,8312 -0,0056 -0,0264 -0,1748 1 бразильский реал 0,314 0,3154 0,3058 0,4079 -0,0014 0,0082 -0,0939 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1013 0,1044 0,0987 0,1152 -0,0031 0,0026 -0,0139 100 южнокорейских вон 0,1461 0,1467 0,1434 0,1428 -0,0006 0,0027 0,0033 1 чешская крона 0,0737 0,0754 0,0776 0,0726 -0,0017 -0,0039 0,0011 100 чилийских песо 0,2198 0,2227 0,2157 0,2374 -0,0029 0,0041 -0,0176 1 китайский юань 0,2505 0,2515 0,2461 0,2399 -0,0010 0,0044 0,0106 1 датская крона 0,2689 0,2711 0,2712 0,2518 -0,0022 -0,0023 0,0171 1 грузинский лари 0,5267 0,5278 0,5539 0,5718 -0,0011 -0,0272 -0,0451 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,217 0 0 0,0024 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0227 0,0239 0 0,0005 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,1796 2,2026 2,2511 2,1349 -0,0230 -0,0715 0,0447 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0116 0,0115 0,0121 -0,0001 0 -0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1921 0,1945 0,1953 0,1756 -0,0024 -0,0032 0,0165 1 швейцарский франк 1,859 1,8684 1,874 1,7147 -0,0094 -0,0150 0,1443 1 израильский шекель 0,4921 0,4969 0,4998 0,4836 -0,0048 -0,0077 0,0085 1 канадский доллар 1,2776 1,29 1,2914 1,2814 -0,0124 -0,0138 -0,0038 1 кувейтский динар 5,5588 5,5646 5,5636 5,597 -0,0058 -0,0048 -0,0382 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0215 0,0215 0,0218 0,0238 0 -0,0003 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1125 0,1126 0,1122 -0,0002 -0,0003 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4109 0,4135 0,4071 0,4066 -0,0026 0,0038 0,0043 1 мексиканский песо 0,0796 0,0807 0,077 0,0875 -0,0011 0,0026 -0,0079 1 молдавская лея 0,1023 0,1022 0,1023 0,0964 0,0001 0 0,0059 1 египетский фунт 0,108 0,1079 0,1067 0,1044 0,0001 0,0013 0,0036 1 норвежская крона 0,1829 0,1874 0,191 0,1896 -0,0045 -0,0081 -0,0067 100 узбекских сомов 0,0165 0,0165 0,0166 0,0181 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4449 0,4524 0,461 0,4327 -0,0075 -0,0161 0,0122 1 сингапурский доллар 1,2478 1,2548 1,2446 1,2361 -0,0070 0,0032 0,0117 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4026 2,4083 2,4014 2,3309 -0,0057 0,0012 0,0717 1 тайваньский доллар 0,0586 0,059 0,0578 0,0549 -0,0004 0,0008 0,0037 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0602 0,0604 0,0621 0,0695 -0,0002 -0,0019 -0,0093 100 японских иен 1,6262 1,6298 1,6094 1,5763 -0,0036 0,0168 0,0499 1 новозеландский доллар 1,1343 1,1513 1,1121 1,0702 -0,0170 0,0222 0,0641

(Автор: Зейни Джафаров)

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