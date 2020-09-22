Курс маната укрепился по отношению к валютам основных стран-партнёров

Финансы 22 сентября 2020 09:32 (UTC+04:00)
Курс маната укрепился по отношению к валютам основных стран-партнёров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0006 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

22 сентября 2020 г.:

21 сентября 2020 г.:

22 августа 2020 г.:

22 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0006

2,0173

2,019

1,8799

-0,0167

-0,0184

0,1207

1 российский рубль

0,0223

0,0225

0,023

0,0265

-0,0002

-0,0007

-0,0042

1 турецкая лира

0,2228

0,2246

0,2331

0,2973

-0,0018

-0,0103

-0,0745

1 австралийский доллар

1,2274

1,2444

1,2241

1,1552

-0,0170

0,0033

0,0722

1 аргентинский песо

0,0225

0,0226

0,0231

0,03

-0,0001

-0,0006

-0,0075

1 белорусский рубль

0,6564

0,662

0,6828

0,8312

-0,0056

-0,0264

-0,1748

1 бразильский реал

0,314

0,3154

0,3058

0,4079

-0,0014

0,0082

-0,0939

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1013

0,1044

0,0987

0,1152

-0,0031

0,0026

-0,0139

100 южнокорейских вон

0,1461

0,1467

0,1434

0,1428

-0,0006

0,0027

0,0033

1 чешская крона

0,0737

0,0754

0,0776

0,0726

-0,0017

-0,0039

0,0011

100 чилийских песо

0,2198

0,2227

0,2157

0,2374

-0,0029

0,0041

-0,0176

1 китайский юань

0,2505

0,2515

0,2461

0,2399

-0,0010

0,0044

0,0106

1 датская крона

0,2689

0,2711

0,2712

0,2518

-0,0022

-0,0023

0,0171

1 грузинский лари

0,5267

0,5278

0,5539

0,5718

-0,0011

-0,0272

-0,0451

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,217

0

0

0,0024

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0227

0,0239

0

0,0005

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,1796

2,2026

2,2511

2,1349

-0,0230

-0,0715

0,0447

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0116

0,0115

0,0121

-0,0001

0

-0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1921

0,1945

0,1953

0,1756

-0,0024

-0,0032

0,0165

1 швейцарский франк

1,859

1,8684

1,874

1,7147

-0,0094

-0,0150

0,1443

1 израильский шекель

0,4921

0,4969

0,4998

0,4836

-0,0048

-0,0077

0,0085

1 канадский доллар

1,2776

1,29

1,2914

1,2814

-0,0124

-0,0138

-0,0038

1 кувейтский динар

5,5588

5,5646

5,5636

5,597

-0,0058

-0,0048

-0,0382

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0215

0,0215

0,0218

0,0238

0

-0,0003

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1125

0,1126

0,1122

-0,0002

-0,0003

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4109

0,4135

0,4071

0,4066

-0,0026

0,0038

0,0043

1 мексиканский песо

0,0796

0,0807

0,077

0,0875

-0,0011

0,0026

-0,0079

1 молдавская лея

0,1023

0,1022

0,1023

0,0964

0,0001

0

0,0059

1 египетский фунт

0,108

0,1079

0,1067

0,1044

0,0001

0,0013

0,0036

1 норвежская крона

0,1829

0,1874

0,191

0,1896

-0,0045

-0,0081

-0,0067

100 узбекских сомов

0,0165

0,0165

0,0166

0,0181

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4449

0,4524

0,461

0,4327

-0,0075

-0,0161

0,0122

1 сингапурский доллар

1,2478

1,2548

1,2446

1,2361

-0,0070

0,0032

0,0117

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4026

2,4083

2,4014

2,3309

-0,0057

0,0012

0,0717

1 тайваньский доллар

0,0586

0,059

0,0578

0,0549

-0,0004

0,0008

0,0037

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1754

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0602

0,0604

0,0621

0,0695

-0,0002

-0,0019

-0,0093

100 японских иен

1,6262

1,6298

1,6094

1,5763

-0,0036

0,0168

0,0499

1 новозеландский доллар

1,1343

1,1513

1,1121

1,0702

-0,0170

0,0222

0,0641

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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