Курс маната укрепился по отношению к валютам основных стран-партнёров
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0006 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
22 сентября 2020 г.:
|
21 сентября 2020 г.:
|
22 августа 2020 г.:
|
22 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0006
|
2,0173
|
2,019
|
1,8799
|
-0,0167
|
-0,0184
|
0,1207
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0225
|
0,023
|
0,0265
|
-0,0002
|
-0,0007
|
-0,0042
|
1 турецкая лира
|
0,2228
|
0,2246
|
0,2331
|
0,2973
|
-0,0018
|
-0,0103
|
-0,0745
|
1 австралийский доллар
|
1,2274
|
1,2444
|
1,2241
|
1,1552
|
-0,0170
|
0,0033
|
0,0722
|
1 аргентинский песо
|
0,0225
|
0,0226
|
0,0231
|
0,03
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6564
|
0,662
|
0,6828
|
0,8312
|
-0,0056
|
-0,0264
|
-0,1748
|
1 бразильский реал
|
0,314
|
0,3154
|
0,3058
|
0,4079
|
-0,0014
|
0,0082
|
-0,0939
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1013
|
0,1044
|
0,0987
|
0,1152
|
-0,0031
|
0,0026
|
-0,0139
|
100 южнокорейских вон
|
0,1461
|
0,1467
|
0,1434
|
0,1428
|
-0,0006
|
0,0027
|
0,0033
|
1 чешская крона
|
0,0737
|
0,0754
|
0,0776
|
0,0726
|
-0,0017
|
-0,0039
|
0,0011
|
100 чилийских песо
|
0,2198
|
0,2227
|
0,2157
|
0,2374
|
-0,0029
|
0,0041
|
-0,0176
|
1 китайский юань
|
0,2505
|
0,2515
|
0,2461
|
0,2399
|
-0,0010
|
0,0044
|
0,0106
|
1 датская крона
|
0,2689
|
0,2711
|
0,2712
|
0,2518
|
-0,0022
|
-0,0023
|
0,0171
|
1 грузинский лари
|
0,5267
|
0,5278
|
0,5539
|
0,5718
|
-0,0011
|
-0,0272
|
-0,0451
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,217
|
0
|
0
|
0,0024
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0239
|
0
|
0,0005
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1796
|
2,2026
|
2,2511
|
2,1349
|
-0,0230
|
-0,0715
|
0,0447
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0115
|
0,0121
|
-0,0001
|
0
|
-0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1921
|
0,1945
|
0,1953
|
0,1756
|
-0,0024
|
-0,0032
|
0,0165
|
1 швейцарский франк
|
1,859
|
1,8684
|
1,874
|
1,7147
|
-0,0094
|
-0,0150
|
0,1443
|
1 израильский шекель
|
0,4921
|
0,4969
|
0,4998
|
0,4836
|
-0,0048
|
-0,0077
|
0,0085
|
1 канадский доллар
|
1,2776
|
1,29
|
1,2914
|
1,2814
|
-0,0124
|
-0,0138
|
-0,0038
|
1 кувейтский динар
|
5,5588
|
5,5646
|
5,5636
|
5,597
|
-0,0058
|
-0,0048
|
-0,0382
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0215
|
0,0215
|
0,0218
|
0,0238
|
0
|
-0,0003
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1125
|
0,1126
|
0,1122
|
-0,0002
|
-0,0003
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4109
|
0,4135
|
0,4071
|
0,4066
|
-0,0026
|
0,0038
|
0,0043
|
1 мексиканский песо
|
0,0796
|
0,0807
|
0,077
|
0,0875
|
-0,0011
|
0,0026
|
-0,0079
|
1 молдавская лея
|
0,1023
|
0,1022
|
0,1023
|
0,0964
|
0,0001
|
0
|
0,0059
|
1 египетский фунт
|
0,108
|
0,1079
|
0,1067
|
0,1044
|
0,0001
|
0,0013
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,1829
|
0,1874
|
0,191
|
0,1896
|
-0,0045
|
-0,0081
|
-0,0067
|
100 узбекских сомов
|
0,0165
|
0,0165
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4449
|
0,4524
|
0,461
|
0,4327
|
-0,0075
|
-0,0161
|
0,0122
|
1 сингапурский доллар
|
1,2478
|
1,2548
|
1,2446
|
1,2361
|
-0,0070
|
0,0032
|
0,0117
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4026
|
2,4083
|
2,4014
|
2,3309
|
-0,0057
|
0,0012
|
0,0717
|
1 тайваньский доллар
|
0,0586
|
0,059
|
0,0578
|
0,0549
|
-0,0004
|
0,0008
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0602
|
0,0604
|
0,0621
|
0,0695
|
-0,0002
|
-0,0019
|
-0,0093
|
100 японских иен
|
1,6262
|
1,6298
|
1,6094
|
1,5763
|
-0,0036
|
0,0168
|
0,0499
|
1 новозеландский доллар
|
1,1343
|
1,1513
|
1,1121
|
1,0702
|
-0,0170
|
0,0222
|
0,0641
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni