Индексы в Нью-Йорке выросли на фоне интереса к акциям технологических компаний

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник к закрытию сессии продемонстрировали уверенный рост, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметило агентство Bloomberg, локомотивом роста стали акции крупнейших технологических компаний, куда инвесторы вкладываются в условиях, когда перспективы выработки договоренности в Конгрессе по поводу нового пакета мер по стимулированию экономики остаются крайне неопределенными.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 250,62 пункта (+0,88%) и остановился на уровне 28 837,52. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 57,09 пункта (+1,64%), до отметки 3 534,22. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 296,31 пункта (+2,56%), до уровня 11 876,26, что стало лучшим показателем с апреля.

Котировки компании Microsoft выросли на 2,66%, Apple - на 6,24%, Alphabet - на 3,74%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,36%, до $39,57 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,05%, до $1 927,90 за тройскую унцию.

Как отметило агентство Bloomberg, подводя итоги сессии, "участники рынка вновь обратили внимание на те компании, которые способны показывать высокие показатели даже в условиях, когда темпы восстановления экономики замедляются". "Участники рынка возвращаются к тем финансовым инструментам, которые доказали свою эффективность, - привело агентство мнение руководителя департамента портфельных инвестиций компании Gradient Investments Кита Гэнгла. - Они не хотят упускать возможностей и поэтому инвестируют в акции ведущих технологических компаний".