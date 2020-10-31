В Азербайджане предпринимателям посредством электронной платформы предоставлены 107 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В целях ускорения инвестирования в сферы деятельности, пострадавшие от пандемии и улучшения финансового положения предпринимателей, а также возрождения финансово-банковского сектора государством проводится ряд мероприятий поддержки. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, одной из таких мер является электронная кредитная платформа (ЭКП), созданная министерством экономики для получения быстрого кредита, с предоставлением государственной гарантии предпринимателям, работающим в областях, пострадавшим от пандемии, в упрощенной и прозрачной форме.

Сообщается, что предоставление новых бизнес-кредитов через ЭКП позволяет предпринимателям обращаться в режиме онлайн за бизнес-кредитами, одновременно рассматривать обращения в уполномоченные кредитные организации и Фонд развития предпринимательства, отслеживать их статус в режиме реального времени, а также одновременно обращаться в три кредитные организации.

В минэкономики Азербайджана отметили, что прием посредством электронной кредитной платформы заявок предпринимателей, пострадавших от пандемии, продолжается. Так, до 29 октября 2020 года через ЭКП было зарегистрировано 3059 заявок на новый бизнес-кредит. По 392 заявкам уже принято решение о выделении кредитов на общую сумму 107,3 миллиона манатов. В данный момент рассматриваются другие обращения, и в установленные сроки предприниматели будут проинформированы о результатах через электронную платформу.

(Автор: Зейни Джафаров)

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