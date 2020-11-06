Центробанк Азербайджана планирует привлечь на депозитном аукционе 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 10 ноября 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 миллионов манатов сроком на 13 дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк страны.

По данным ведомства, аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg в формате гибридного аукциона с 11:00 до 11:15 по бакинскому времени. Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 10 ноября установлен в пределах 6,01 - 6,49 процента.

Сообщается, что Центробанк Азербайджана планирует выставить на торги 100 миллионов манатов, при этом сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.

Отметим, что на депозитном аукционе второго ноября 2020 года ЦБА привлек 200 миллионов манатов. Проведение депозитных аукционов ЦБА начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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