Драгметаллы в Азербайджане на минувшей неделе подешевели (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 100,31 маната (три процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3211,812 маната, что на 0,7 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
2 ноября
|
3197,13
|
9 ноября
|
3292,44
|
3 ноября
|
3216,31
|
10 ноября
|
3198,98
|
4 ноября
|
3228,28
|
11 ноября
|
3196,51
|
5 ноября
|
3241,52
|
12 ноября
|
3179
|
6 ноября
|
3292,441
|
13 ноября
|
3192,13
|
Средняя стоимость за неделю
|
3235,1362
|
Средняя стоимость за неделю
|
3211,812
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,5349 маната (3,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,564 маната, что на 1,1 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
2 ноября
|
40,5757
|
9 ноября
|
42,747
|
3 ноября
|
40,897
|
10 ноября
|
41,2038
|
4 ноября
|
40,4609
|
11 ноября
|
41,4348
|
5 ноября
|
40,9342
|
12 ноября
|
41,2209
|
6 ноября
|
42,747
|
13 ноября
|
41,2121
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,123
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,564
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 4,38 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1501,136 маната, что на 1,8 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
2 ноября
|
1442,66
|
9 ноября
|
1516,6
|
3 ноября
|
1463,21
|
10 ноября
|
1485,98
|
4 ноября
|
1467
|
11 ноября
|
1511,86
|
5 ноября
|
1484,32
|
12 ноября
|
1479,02
|
6 ноября
|
1516,604
|
13 ноября
|
1512,22
|
Средняя стоимость за неделю
|
1474,759
|
Средняя стоимость за неделю
|
1501,136
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 79,93 маната (два процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4104,04 маната, что на 5,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
2 ноября
|
3834,03
|
9 ноября
|
4077,64
|
3 ноября
|
3799,22
|
10 ноября
|
4234,24
|
4 ноября
|
3878,58
|
11 ноября
|
4197,59
|
5 ноября
|
3922,95
|
12 ноября
|
4013,02
|
6 ноября
|
4077,637
|
13 ноября
|
3997,71
|
Средняя стоимость за неделю
|
3902,4834
|
Средняя стоимость за неделю
|
4104,04
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni