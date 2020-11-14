Драгметаллы в Азербайджане на минувшей неделе подешевели (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 100,31 маната (три процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3211,812 маната, что на 0,7 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 2 ноября 3197,13 9 ноября 3292,44 3 ноября 3216,31 10 ноября 3198,98 4 ноября 3228,28 11 ноября 3196,51 5 ноября 3241,52 12 ноября 3179 6 ноября 3292,441 13 ноября 3192,13 Средняя стоимость за неделю 3235,1362 Средняя стоимость за неделю 3211,812

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,5349 маната (3,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,564 маната, что на 1,1 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 2 ноября 40,5757 9 ноября 42,747 3 ноября 40,897 10 ноября 41,2038 4 ноября 40,4609 11 ноября 41,4348 5 ноября 40,9342 12 ноября 41,2209 6 ноября 42,747 13 ноября 41,2121 Средняя стоимость за неделю 41,123 Средняя стоимость за неделю 41,564

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 4,38 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1501,136 маната, что на 1,8 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 2 ноября 1442,66 9 ноября 1516,6 3 ноября 1463,21 10 ноября 1485,98 4 ноября 1467 11 ноября 1511,86 5 ноября 1484,32 12 ноября 1479,02 6 ноября 1516,604 13 ноября 1512,22 Средняя стоимость за неделю 1474,759 Средняя стоимость за неделю 1501,136

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 79,93 маната (два процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4104,04 маната, что на 5,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 2 ноября 3834,03 9 ноября 4077,64 3 ноября 3799,22 10 ноября 4234,24 4 ноября 3878,58 11 ноября 4197,59 5 ноября 3922,95 12 ноября 4013,02 6 ноября 4077,637 13 ноября 3997,71 Средняя стоимость за неделю 3902,4834 Средняя стоимость за неделю 4104,04

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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