Правительство Грузии возьмёт внешний долг на 1,6 млрд долларов

Согласно окончательной версии проекта бюджета на 2021 год, в следующем году в качестве внешнего долга правительство Грузии возьмёт 5,3 млрд лари (1,598 млн.долларов). Увеличения внутренних обязательств же не планируется, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как поясняется в главном финансовом документе страны, в следующем году на обслуживание и погашение обязательств перед иностранными государствами будет потрачено 3,1 миллиарда лари (935 млн.долларов). В то же время на обслуживание и погашение внутренних государственных обязательств - 570 миллионов лари (172 млн.долларов).

Согласно документу, к концу 2021 года государственный долг, определенный Органическим законом Грузии об экономической свободе, будет установлен в размере 60,1% ВВП.

Напомним, предельный объем государственного долга до конца 2021 года установлен на уровне 33 680,1 миллиона лари (10,159 млн.долларов), в том числе государственный внешний долг - 27 734,2 миллиона лари (8,366 млн.долларов), а внутренний долг - 5 945,8 миллиона лари (1,793 млн.долларов).