Манат дорожает к евро и дешевеет к рублю

Финансы 8 декабря 2020 09:44 (UTC+04:00)
Манат дорожает к евро и дешевеет к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0594 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

08 декабря 2020 г.:

07 декабря 2020 г.:

08 ноября 2020 г.:

08 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0594

2,0628

2,0092

1,8883

-0,0034

0,0502

0,1711

1 российский рубль

0,023

0,0229

0,022

0,0267

0,0001

0,0010

-0,0037

1 турецкая лира

0,2177

0,2175

0,2019

0,2957

0,0002

0,0158

-0,0780

1 австралийский доллар

1,2624

1,2628

1,2343

1,1631

-0,0004

0,0281

0,0993

1 аргентинский песо

0,0208

0,0208

0,0215

0,0283

0

-0,0007

-0,0075

1 белорусский рубль

0,6624

0,6612

0,6519

0,8033

0,0012

0,0105

-0,1409

1 бразильский реал

0,3328

0,3314

0,3069

0,406

0,0014

0,0259

-0,0732

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1122

0,1116

0,1082

0,1161

0,0006

0,0040

-0,0039

100 южнокорейских вон

0,1568

0,1571

0,1512

0,1427

-0,0003

0,0056

0,0141

1 чешская крона

0,0777

0,0779

0,0754

0,0739

-0,0002

0,0023

0,0038

100 чилийских песо

0,2289

0,2282

0,2249

0,217

0,0007

0,0040

0,0119

1 китайский юань

0,2601

0,2602

0,2565

0,2412

-0,0001

0,0036

0,0189

1 датская крона

0,2766

0,2771

0,2698

0,2527

-0,0005

0,0068

0,0239

1 грузинский лари

0,5199

0,5157

0,5

0,5752

0,0042

0,0199

-0,0553

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2171

0

0

0,0022

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,023

0,0238

0

0

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2701

2,2821

2,2314

2,2364

-0,0120

0,0387

0,0337

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0121

0

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2024

0,2011

0,195

0,1791

0,0013

0,0074

0,0233

1 швейцарский франк

1,9081

1,9083

1,8813

1,722

-0,0002

0,0268

0,1861

1 израильский шекель

0,5222

0,5205

0,503

0,4905

0,0017

0,0192

0,0317

1 канадский доллар

1,3292

1,3293

1,2987

1,2894

-0,0001

0,0305

0,0398

1 кувейтский динар

5,5823

5,5862

5,5632

5,5977

-0,0039

0,0191

-0,0154

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0044

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,021

0,0234

0

-0,0010

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1123

0,1122

0,1125

0,0001

0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4178

0,4177

0,4105

0,4084

0,0001

0,0073

0,0094

1 мексиканский песо

0,0857

0,0858

0,0818

0,0878

-0,0001

0,0039

-0,0021

1 молдавская лея

0,098

0,098

0,0989

0,0974

0

-0,0009

0,0006

1 египетский фунт

0,1082

0,1085

0,1083

0,1052

-0,0003

-0,0001

0,0030

1 норвежская крона

0,1946

0,193

0,1842

0,1861

0,0016

0,0104

0,0085

100 узбекских сомов

0,0163

0,0164

0,0164

0,0179

-0,0001

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4605

0,4619

0,4436

0,4416

-0,0014

0,0169

0,0189

1 сингапурский доллар

1,2722

1,2739

1,2595

1,2495

-0,0017

0,0127

0,0227

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4391

2,4468

2,4134

2,3428

-0,0077

0,0257

0,0963

1 тайваньский доллар

0,0601

0,0602

0,0596

0,0557

-0,0001

0,0005

0,0044

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0606

0,0601

0,0602

0,0714

0,0005

0,0004

-0,0108

100 японских иен

1,6341

1,6346

1,6435

1,5644

-0,0005

-0,0094

0,0697

1 новозеландский доллар

1,1965

1,1965

1,1529

1,1149

0

0,0436

0,0816

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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