Манат дорожает к евро и дешевеет к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0594 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 08 декабря 2020 г.: 07 декабря 2020 г.: 08 ноября 2020 г.: 08 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0594 2,0628 2,0092 1,8883 -0,0034 0,0502 0,1711 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,022 0,0267 0,0001 0,0010 -0,0037 1 турецкая лира 0,2177 0,2175 0,2019 0,2957 0,0002 0,0158 -0,0780 1 австралийский доллар 1,2624 1,2628 1,2343 1,1631 -0,0004 0,0281 0,0993 1 аргентинский песо 0,0208 0,0208 0,0215 0,0283 0 -0,0007 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6624 0,6612 0,6519 0,8033 0,0012 0,0105 -0,1409 1 бразильский реал 0,3328 0,3314 0,3069 0,406 0,0014 0,0259 -0,0732 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1122 0,1116 0,1082 0,1161 0,0006 0,0040 -0,0039 100 южнокорейских вон 0,1568 0,1571 0,1512 0,1427 -0,0003 0,0056 0,0141 1 чешская крона 0,0777 0,0779 0,0754 0,0739 -0,0002 0,0023 0,0038 100 чилийских песо 0,2289 0,2282 0,2249 0,217 0,0007 0,0040 0,0119 1 китайский юань 0,2601 0,2602 0,2565 0,2412 -0,0001 0,0036 0,0189 1 датская крона 0,2766 0,2771 0,2698 0,2527 -0,0005 0,0068 0,0239 1 грузинский лари 0,5199 0,5157 0,5 0,5752 0,0042 0,0199 -0,0553 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2171 0 0 0,0022 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,023 0,0238 0 0 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2701 2,2821 2,2314 2,2364 -0,0120 0,0387 0,0337 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0121 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2024 0,2011 0,195 0,1791 0,0013 0,0074 0,0233 1 швейцарский франк 1,9081 1,9083 1,8813 1,722 -0,0002 0,0268 0,1861 1 израильский шекель 0,5222 0,5205 0,503 0,4905 0,0017 0,0192 0,0317 1 канадский доллар 1,3292 1,3293 1,2987 1,2894 -0,0001 0,0305 0,0398 1 кувейтский динар 5,5823 5,5862 5,5632 5,5977 -0,0039 0,0191 -0,0154 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0044 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,021 0,0234 0 -0,0010 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1122 0,1125 0,0001 0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4178 0,4177 0,4105 0,4084 0,0001 0,0073 0,0094 1 мексиканский песо 0,0857 0,0858 0,0818 0,0878 -0,0001 0,0039 -0,0021 1 молдавская лея 0,098 0,098 0,0989 0,0974 0 -0,0009 0,0006 1 египетский фунт 0,1082 0,1085 0,1083 0,1052 -0,0003 -0,0001 0,0030 1 норвежская крона 0,1946 0,193 0,1842 0,1861 0,0016 0,0104 0,0085 100 узбекских сомов 0,0163 0,0164 0,0164 0,0179 -0,0001 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4605 0,4619 0,4436 0,4416 -0,0014 0,0169 0,0189 1 сингапурский доллар 1,2722 1,2739 1,2595 1,2495 -0,0017 0,0127 0,0227 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4391 2,4468 2,4134 2,3428 -0,0077 0,0257 0,0963 1 тайваньский доллар 0,0601 0,0602 0,0596 0,0557 -0,0001 0,0005 0,0044 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0606 0,0601 0,0602 0,0714 0,0005 0,0004 -0,0108 100 японских иен 1,6341 1,6346 1,6435 1,5644 -0,0005 -0,0094 0,0697 1 новозеландский доллар 1,1965 1,1965 1,1529 1,1149 0 0,0436 0,0816

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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