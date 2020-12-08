Манат дорожает к евро и дешевеет к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0594 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
08 декабря 2020 г.:
|
07 декабря 2020 г.:
|
08 ноября 2020 г.:
|
08 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0594
|
2,0628
|
2,0092
|
1,8883
|
-0,0034
|
0,0502
|
0,1711
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,022
|
0,0267
|
0,0001
|
0,0010
|
-0,0037
|
1 турецкая лира
|
0,2177
|
0,2175
|
0,2019
|
0,2957
|
0,0002
|
0,0158
|
-0,0780
|
1 австралийский доллар
|
1,2624
|
1,2628
|
1,2343
|
1,1631
|
-0,0004
|
0,0281
|
0,0993
|
1 аргентинский песо
|
0,0208
|
0,0208
|
0,0215
|
0,0283
|
0
|
-0,0007
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6624
|
0,6612
|
0,6519
|
0,8033
|
0,0012
|
0,0105
|
-0,1409
|
1 бразильский реал
|
0,3328
|
0,3314
|
0,3069
|
0,406
|
0,0014
|
0,0259
|
-0,0732
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1122
|
0,1116
|
0,1082
|
0,1161
|
0,0006
|
0,0040
|
-0,0039
|
100 южнокорейских вон
|
0,1568
|
0,1571
|
0,1512
|
0,1427
|
-0,0003
|
0,0056
|
0,0141
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
0,0779
|
0,0754
|
0,0739
|
-0,0002
|
0,0023
|
0,0038
|
100 чилийских песо
|
0,2289
|
0,2282
|
0,2249
|
0,217
|
0,0007
|
0,0040
|
0,0119
|
1 китайский юань
|
0,2601
|
0,2602
|
0,2565
|
0,2412
|
-0,0001
|
0,0036
|
0,0189
|
1 датская крона
|
0,2766
|
0,2771
|
0,2698
|
0,2527
|
-0,0005
|
0,0068
|
0,0239
|
1 грузинский лари
|
0,5199
|
0,5157
|
0,5
|
0,5752
|
0,0042
|
0,0199
|
-0,0553
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2171
|
0
|
0
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,023
|
0,0238
|
0
|
0
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2701
|
2,2821
|
2,2314
|
2,2364
|
-0,0120
|
0,0387
|
0,0337
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2024
|
0,2011
|
0,195
|
0,1791
|
0,0013
|
0,0074
|
0,0233
|
1 швейцарский франк
|
1,9081
|
1,9083
|
1,8813
|
1,722
|
-0,0002
|
0,0268
|
0,1861
|
1 израильский шекель
|
0,5222
|
0,5205
|
0,503
|
0,4905
|
0,0017
|
0,0192
|
0,0317
|
1 канадский доллар
|
1,3292
|
1,3293
|
1,2987
|
1,2894
|
-0,0001
|
0,0305
|
0,0398
|
1 кувейтский динар
|
5,5823
|
5,5862
|
5,5632
|
5,5977
|
-0,0039
|
0,0191
|
-0,0154
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,021
|
0,0234
|
0
|
-0,0010
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1122
|
0,1125
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4178
|
0,4177
|
0,4105
|
0,4084
|
0,0001
|
0,0073
|
0,0094
|
1 мексиканский песо
|
0,0857
|
0,0858
|
0,0818
|
0,0878
|
-0,0001
|
0,0039
|
-0,0021
|
1 молдавская лея
|
0,098
|
0,098
|
0,0989
|
0,0974
|
0
|
-0,0009
|
0,0006
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1052
|
-0,0003
|
-0,0001
|
0,0030
|
1 норвежская крона
|
0,1946
|
0,193
|
0,1842
|
0,1861
|
0,0016
|
0,0104
|
0,0085
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4605
|
0,4619
|
0,4436
|
0,4416
|
-0,0014
|
0,0169
|
0,0189
|
1 сингапурский доллар
|
1,2722
|
1,2739
|
1,2595
|
1,2495
|
-0,0017
|
0,0127
|
0,0227
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4391
|
2,4468
|
2,4134
|
2,3428
|
-0,0077
|
0,0257
|
0,0963
|
1 тайваньский доллар
|
0,0601
|
0,0602
|
0,0596
|
0,0557
|
-0,0001
|
0,0005
|
0,0044
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1756
|
0
|
0
|
-0,0252
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0606
|
0,0601
|
0,0602
|
0,0714
|
0,0005
|
0,0004
|
-0,0108
|
100 японских иен
|
1,6341
|
1,6346
|
1,6435
|
1,5644
|
-0,0005
|
-0,0094
|
0,0697
|
1 новозеландский доллар
|
1,1965
|
1,1965
|
1,1529
|
1,1149
|
0
|
0,0436
|
0,0816
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni