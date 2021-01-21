Главному конкуренту биткоина пообещали рекордное подорожание

Криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, в будущем может рекордно подорожать. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.

По словам стратега исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Дэвида Грайдера, ее стоимость может увеличиваться более чем в семь раз — до 10,5 тысячи долларов. Сейчас эксперт считает Ethereum лучшим вложением в среде криптовалют, но без внимания нельзя оставлять риск снижения цен.

Во вторник, 19 января, Ethereum подорожала до рекордных на настоящий момент 1407,3 доллара, рост составил 14 процентов. Цена преодолела прежний исторический максимум, установленный в январе 2018 года на отметке 1428 долларов. С конца прошлого года был зафиксирован резкий рост стоимости биткоина, старейшей и крупнейшей по капитализации (совокупной стоимости) криптовалюты мира. За последние недели его цена установила несколько исторических рекордов.

Еще о росте Ethereum говорил партнер фонда Moonrool Capital Саймон Дедич. По его прогнозам, цена актива может достичь 3 тысяч долларов.