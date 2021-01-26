Армения и ее банковский сектор остаются подверженными внешним шокам – Moody’s

БАКУ /Trend/ - Денежным облигациям Армении, номинированным в долларах США, присвоен рейтинг Ba3, однако у Армении имеются проблемы, связанные с умеренно высокой долговой нагрузкой правительства, резким обесцениванием валюты, небольшой и малодоходной экономикой, подверженной влиянию внешних факторов, и геополитической напряженностью с соседним Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody’s, проблемы также были усилены пандемией коронавируса (COVID-19), что привело к экономическому спаду в Армении в 2020 году. Высокий, хотя и постепенно снижающийся уровень долларизации экономики также оставляет Армению и ее банковский сектор подверженными внешним шокам.

Давление на рейтинг Армении в сторону понижения возникнет в случае потери импульса к реформам, что, вероятно, проявится из-за ослабления доверия к институтам и фискальных нагрузок, устраняющих перспективы снижения бремени государственного долга в среднесрочной перспективе.

Повышение риска внешней уязвимости, такое как устойчивое увеличение дефицита текущего счета, которое привело к снижению адекватности валютных резервов, дополнительно способствует давлению на рейтинг Армении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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