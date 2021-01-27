В налоговых поступлениях по ненефтяному сектору в Азербайджане зафиксирован наивысший показатель - Микаил Джаббаров
БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года налоговые поступления по ненефтяному сектору Азербайджана составили 5,6 миллиарда манатов.
Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Как отмечает министр, это наивысший показатель. Доля поступлений в ненефтяном секторе достигла 76 процентов в структуре общих поступлений.
Напомним, что ранее министр экономики отметил, что удельный вес ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана превысил 70 процентов, и в соответствии с поручениями главы государства продолжаются меры по диверсификации экономики Азербайджана.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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В налоговых поступлениях по ненефтяному сектору в Азербайджане зафиксирован наивысший показатель - Микаил Джаббаров
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