НДЦ Азербайджана обнародовал объём купонных выплат по облигациям с начала 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В течение января 2021 года в Национальном депозитном центре (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента были осуществлены купонные выплаты по 17 государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный депозитный центр Азербайджана , наибольшие выплаты по облигациям принадлежат министерству финансов Азербайджана. Так, по 11 облигациям было выплачено 34,285 миллиона манатов.

По другим трём облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выплачено около 2,987 миллионов манатов. По одной облигации небанковской кредитной организации ЗАО "Embafinance" и факторинговой компании ООО "Ferrum Kapital" было выплачено 13,75 и 26,05 тысяч манатов соответственно.

Также в НДЦ в качестве платежного агента была осуществлена купонная выплата по одной облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на сумму 1,25 миллиона долларов.

Напомним, что ранее Центробанк ввел регуляторные каникулы в рамках поддержки участников рынка капитала в период пандемии, а также тарифные преференции в поддержку участия эмитентов и инвесторов на рынке капитала. В рамках новых правил тарифы, уплачиваемые компаниями, котирующимися на фондовой бирже, в Национальный депозитный центр снижены более чем в два раза, а также оптимизированы тарифы, взимаемые с инвесторов Национальным депозитным центром за регистрацию корпоративных ценных бумаг на вторичном рынке, маркетмейкеров и операций РЕПО.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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