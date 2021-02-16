В Казахстане перевыполнен план по доходам в государственный бюджет

По данным Министерства финансов РК, в государственный бюджет доходов поступило на сумму 526 млрд тенге (план исполнен на 116,1%), в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 288 млрд тенге (план исполнен на 90%), передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

План по доходам не исполнен на 32 млрд тенге, из них налоги – на 37 млрд тенге. Как пояснил глава Минфина, основная сумма неисполнения по налогам приходится на НДС и КПН.

Причинами неисполнения план по НДС являются:

- рост возврата НДС в 2,3 раза или на 31 млрд тенге по сравнению с январем 2020;

- уменьшение оборотов по реализации по данным информационной системы «Электронные счета-фактуры на 14%;

- основное снижение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 29% или на 373 млрд тенге по сравнению с январем предыдущего года;

- снижение товарооборота РК с третьими странами по сравнению с январем 2020 года на 22%.

«Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за январь 2021 года по 743 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% или 28,6 млрд тенге», — отметил Ерулан Жамаубаев.

Что касается доходов местных бюджетов, то по информации Минфина, план исполнен на 178,6% и составили 239 млрд тенге. Стоит отметить, что планы по доходам перевыполнены во всех регионах республики. Расходы государственного бюджета исполнены на 91%, республиканского — на 94,4%, местных бюджетов — на 80,6%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1 трлн 212 млрд тенге. Неисполнение составило 72 млрд тенге, из них 7 млрд тенге — экономия, не освоено — 65 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: МФ, МЦРИАП, МЧС, МОН МКС.

Основными причинами тому стали:

· длительное согласование документов по оплате;

· несвоевременное представление актов выполненных работ;

· оплата за фактически оказанный объем услуг;

- позднее представление договоров и дополнительных соглашений на регистрацию в органы казначейства.

Расходы местных бюджетов составили 203 млрд тенге. Не исполнено — 49 млрд тенге. В текущем году в регионах предусмотрены целевые трансферты на сумму 1,9 трлн тенге. На 1 февраля им выделено 32 млрд тенге. Из них освоено 79,3%, не исполнено 6 млрд тенге, в том числе экономия составила 2 млрд тенге, не освоено — 4 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской и Атырауской областях, г. Нур-Султан.

«За январь 2021 года камеральным контролем охвачено более 71,5 тыс. процедур государственных закупок на сумму 1,1 трлн тенге», — сообщил глава ведомства Е. Жамаубаев.

Так, по итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 38 млрд тенге. Также проведено 219 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 120 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 17 млрд тенге. Устранены нарушения на 10 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 198 рекомендаций.

«Комплексным планом приватизации на 2021-2025 гг. предусмотрено реализовать 674 объекта государственной собственности и квазигосударственного сектора, из них 8 объектов республиканской собственности, 448 – коммунальной собственности, 65 – нацхолдингов и нацкомпаний, 153 – СПК», — сказал министр.

Однако, учитывая, что в составе материнских компаний будут реализованы и дочерние организации, общее количество объектов составляет 736. На 1 февраля разработаны и утверждены дорожные карты реализации по 384 объектам. По 8 объектам республиканской собственности уже ведутся подготовительные мероприятия по их реализации, из них 7 объектов будут выставлены на продажу в 2021 году, 1 объект — в 2022 году. На сегодняшний день по 290 объектам еще не утверждены Дорожные карты. Из них коммунальная собственность — 183, национальные холдинги и компании — 39 и СПК — 68 объектов.

«В связи с поручениями Главы государства необходимо обеспечить ускорение реализации Комплексного плана. Для чего прошу поручить местным исполнительным органам, СПК, национальным управляющим холдингам и национальным компаниям в срочном порядке разработать и утвердить дорожные карты реализации объектов. При этом предусмотреть сроки реализации большинства объектов в 2021 году», — заключил министр финансов.