Стоимость азербайджанской нефти колеблется в диапазоне $63 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 19 февраля составила 63,73 доллара за баррель, что на 1,05 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 62,87 доллара за баррель, что на 1,07 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 60,26 долларов за баррель, что на 1,21 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 февраля составила 63,44 доллара, что на 1,22 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 20 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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