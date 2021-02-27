В банках Азербайджана растёт объем депозитов в нацвалюте

БАКУ /Trend/ - Общий объем депозитов в Азербайджане в январе 2021 года составил примерно 23,2 миллиарда манатов, что на 6,6 процента меньше показателя января 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана.

Согласно данным Центробанка, объем депозитов нефинансовых организаций уменьшился на 9,3 процента по сравнению с показателем за январь 2020 года, составив 13,15 миллиарда манатов.

Что касается объема депозитов физических лиц, то здесь за год наблюдается сокращение на 4,5 процента - до 8,2 миллиарда манатов.

По итогам января 2021 года депозиты в иностранной валюте составили 13,09 миллиарда манатов, сократившись на 13,9 процента относительно января 2020 года.

При этом в январе 2021 года наблюдается рост депозитов в национальной валюте, объем которых увеличился на 4,8 процента по сравнению с показателем января 2020 года, достигнув 10,1 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni