Государственный долг Узбекистана превысил $23,3 млрд или 40% к ВВП

Государственный долг Узбекистана на 1 января 2021 года составил 23,3 млрд долларов США или 40,4% к валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, говорится в отчёте Министерства финансов РУз.

Внешний госдолг вырос на 34,4% — до 21,1 млрд долларов (36,5% к ВВП). Из этой суммы 15,1 млрд долларов (71,4%) — долг, привлеченный от имени правительства, 6 млрд долларов (28,6%) — под гарантию Узбекистана.

Внутренний долг увеличился 5,4% — до 23,3 трлн сумов или 2,2 млрд долларов (3,9% к ВВП). Из этой суммы 4 трлн сумов ($0,4 млрд) — государственные ценные бумаги, 19,3 трлн сумов ($1,8 млрд) — внутренний долг под гарантии государства.

Основными кредиторами Узбекистана являются Азиатский банк развития ($5 млрд), Всемирный банк ($3,7 млрд.), Государственный банк развития Китая и другие ($2 млрд), Эксимбанк Китая ($2 млрд), Японское агентство международного сотрудничества ($2 млрд), Международные инвесторы ($1,7 млрд), Фонда развития экономического сотрудничества и другие ($1 млрд), Исламский банк развития ($0,9 млрд) Японский банк международного сотрудничества и другие ($0,4 млрд) и другие международные финансовые институты ($2,4 млрд.). В основном это заемные средства для финансирования различных инвестиционных программ под гарантию государства.

В 2020 году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований был в пределах установленного лимита в 5,5 млрд долларов (5,35 млрд долларов), в 2021 году установлен лимит в 5 млрд долларов.

Напомним, что государственный долг Узбекистана по состоянию на 1 января 2020 года составлял $17,8 млрд или 30,8 % от ВВП.