Moody’s прогнозирует 4-процентный рост экономики Азербайджана в 2021 году
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Для парламентариев ряда стран их предвзятая позиция превыше усилий по обеспечению мира в регионе - МИД Азербайджана
Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана
Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана