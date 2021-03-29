Сохранение стабильной учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала – Unicapital

Финансы 29 марта 2021 17:34 (UTC+04:00)
Сохранение стабильной учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала – Unicapital
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