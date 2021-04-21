Мажилис Казахстана одобрил законопроект по вопросам совершенствования бюджетного законодательства

Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», передает Trend со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана.

«Проект закона направлен на реализацию рекомендаций Парламента, Счетного комитета, а также Организации экономического сотрудничества и развития», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

По словам главы Миннацэкономики, проектом закона предусматривается формирование аналитического отчета о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов, который будет содержать анализ влияния макроэкономических, демографических, финансовых и других рисков на состояние государственных финансов. Данный отчет будут вносить ежегодно в Парламент вместе с проектом республиканского бюджета.

Также предлагается дать местным исполнительным органам возможность перераспределять бюджет на другие направления средства, по которым в трансфертах общего характера установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета.

Законопроектом предусмотрен запрет на изменение целевых индикаторов стратегических планов в четвертом квартале при возврате средств в конце года, в связи с ожидаемым неосвоением.

Для усиления мониторинга и контроля за использованием средств, выделенных на господдержку предусматривается открытие счетов в казначействе для операторов финансовой и нефинансовой поддержки государственных программ и субъектов квазигосударственного сектора, являющимся заемщиками под государственную гарантию.

«Перечисления, использованные не на цели, определенные законодательством будут возвращены в республиканский бюджет по итогам аудиторского заключения. Это также позволит повысить эффективность использования бюджетных средств», - сообщил министр.

Срок выделения местным исполнительным органам займов на покрытие дефицита наличности местного бюджета предлагается сократить с 3 лет до 6 месяцев.

Проект закона предусматривает формирование аналитического отчета по расходам бюджета на основе отчетов о реализации стратегических планов и программ развития регионов. Рассмотрение годового отчета в Парламенте будет сопровождаться заслушиванием акимов по использованию целевых трансфертов из республиканского бюджета.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что для совершенствования государственного заимствования вводится ответственность за неосвоение средств займа в установленный срок и запрет на принятие местными исполнительными органами долговых обязательств за третьих лиц.

Для повышения обоснованности планируемых расходов предлагается внесение изменений в утвержденные натуральные нормы не более одного раза в год.

«Законопроектом предусматриваются поправки уточняющего характера. Конкретизируются случаи уточнения республиканского бюджета. Уточняется содержание Прогноза социально-экономического развития. В поступления бюджета включаются вознаграждения на ежедневный остаток средств на Едином казначейском счете, открытом в Нацбанке», - заключил Асет Иргалиев.