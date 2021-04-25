Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года большинство расчетов в товарообороте Азербайджана было произведено посредством свободной конвертируемой валюты (СКВ).

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), расчеты в СКВ по экспортным операциям оцениваются в 2,37 миллиарда долларов, или 57,3 процента от всех видов экспортных расчетов. Это на 15,5 процента меньше, чем в январе-марте 2020 года.

Расчеты в СКВ по импортным операциям за отчетный период составили 2,06 миллиарда долларов, или же 81,4 процента от всех видов импортных расчетов. Этот показатель также демонстрирует спад в годовом исчислении на 8,7 процента.

В январе-марте 2021 года расчетные операции в закрытой валюте в экспорте Азербайджана достигли 3,42 миллиона долларов, что на 40,7 процента меньше относительно того же периода прошлого года. В импорте этот показатель оценивается в 181,8 миллиона долларов, увеличившись за год на 1,5 процента.

Прочие сделки по экспортным операциям составляют 1,76 миллиарда долларов, что указывает на рост в годовом обращении на 27,8 процента. Удельный вес прочих сделок по экспорту составил 42,6 процента от всех видов расчетов. По импортным операциям в этой категории наблюдается рост на 38,4 процента – до 278,3 миллиона долларов. Доля таких сделок во всех видах импортных расчетов составляет 11 процентов.

Отметим, что в структуре внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-март 2021 года на экспорт пришлось 4,138 миллиарда долларов, а на импорт – 2,53 миллиарда долларов США.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении увеличилось на 2,4 процента и осталось положительным, составив 1,607 миллиарда долларов США.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni