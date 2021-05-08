Золото подорожало до 3-месячного максимума

Цены на золото в пятницу поднялись до максимальной отметки с февраля после публикации данных по рынку труда США, которые не оправдали ожиданий, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

При этом недельный рост цен на драгметалл может стать максимальным с ноября – около 4%, отмечает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на золото по данным на 18:11 по Москве составляла $1835,4 за унцию, что на $19,7 (1,08%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась выше $1840 за унцию.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в апреле увеличилась до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Помимо этого, росту цен на золото способствует спрос на активы "тихой гавани" на фоне продолжающегося эпидемиологического кризиса в Индии и Японии.