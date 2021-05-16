В Азербайджане обнародована сумма страхового взноса по участкам посевного риса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашена сумма страхового взноса по участкам посевного риса.

Об этом в воскресенье сообщает Trend со ссылкой на Фонд аграрного страхования Азербайджана.

По данным ведомства, в Азербайджане кустарник посевного риса высаживается на площади около трех тысяч гектаров, из которых 1 800 гектаров приходится на Аранский регион, а 1 200 гектаров – на Ленкоранский. Основными районами страны по выращиванию посевного риса являются Лянкяран, Масаллы, Астара, Агдаш, Уджар, Зардаб, Билясувар, Гейчай и Евлах. Средняя урожайность посевных площадей по стране составляет 32,8 центнера, а после очистки – 31 центнер.

В фонде также отметили, что средняя цена продажи одного килограмма риса составляет в среднем 2,2 маната, а общая стоимость каждого гектара – около 6 800 манатов.

Согласно правилам аграрного страхования, тарифы на страхование растений в Азербайджане различаются по регионам страны с учетом климатических и природных условий. Так, страховой тариф по посевному рису составляет в Лянкяранском регионе 0,78 процента, в Аранском – 0,93 процента.

С учетом показателя урожайности, цены и страхового тарифа средний страховой сбор за 1 гектар поля посевного риса по Аранскому региону составляет около 63 манатов, из которых 31,5 маната платит сам фермер, остальные 31,5 маната – государство. По Лянкяранскому региону взнос составляет около 53 манатов, где также 26,5 маната платит сам фермер, а остальные 26,5 маната – государство.

Отметим, что расчет производился с учетом среднестатистических данных по Азербайджану, в отдельных хозяйствах в зависимости от урожайности и цены урожая объем страховых сборов может отличаться.

Во всех случаях фермер платит только 50 процентов страхового взноса, оставшиеся 50 процентов суммы с целью обеспечения поддержки фермерам оплачивает государство.

(Автор: Самир Али. Текст: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)