ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выставил на аукцион, состоявшийся на Бакинской фондовой бирже, ноты на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу, в ходе аукциона 17 инвесторов подали 24 заявки в ценовом диапазоне от 99,52 (6,24 процента) до 99,55 маната (5,76 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения нот и средневзвешенная цена сформировалась на уровне 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 776,38 миллиона манатов, а объем размещенных нот – 100 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в семь раз.

Дата погашения назначена на 30 июня.

Напомним, что с 2021 года для регулирования ликвидности используются в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительнее, чем депозитные, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать их могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni