Франция предоставила Грузии кредит на 483 млн евро на 2021-2023 годы

Французское агентство развития (AFD) предоставило Грузии около 483 миллионов евро в рамках нового соглашения о партнерстве, подписанного на 2021-2023 годы между министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили и региональным директором AFT по Евразии Сесиль Купри, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Грузия получит 483 миллиона евро помощи от Франции в течение трех лет. Этот транш разделен на три части по 150 миллионов в год.

Эти средства будут потрачены на управление водными ресурсами, ирригацию, сельское хозяйство, развитие городов и связь, энергетику, социальное обеспечение и здравоохранение в экономике Грузии.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что сотрудничество с «Французским агентством развития» укрепляется и подписанное соглашение «очень важно для Грузии».

«У нас прекрасное сотрудничество с «Французским агентством развития». С 2017 года агентство открыло региональный офис в Грузии. Наше сотрудничество еще более укрепилось и расширилось. Портфель агентства в настоящее время составляет около 480 миллионов евро, а при поддержке AFD в стране осуществляются очень важные проекты и программы», — заявил Гарибашвили.

Посол Франции в Грузии Диего Колас заявил после церемонии, что подписанием сегоднящнего соглашения, «Франция как часть команды Европы, подтверждает наше намерение быть сильным партнером для Грузии».

Французский посол отметил, что целью помощи является укрепление демократических институтов и прозападной атмосферы в Грузии, а также отношений и сотрудничества между Грузией и Францией. Колас подчеркнул, что Европа будет оказывать Грузии помощь и в постпандемический период.

«В 2020 году международные партнеры пообещали Грузии оказать помощь в период пандемии Covid-19. С тех пор мы собрали 190 миллионов евро помощи. Мы очень гордимся тем, что не только пообещали, но и выполнили это обещание за один месяц. Премьер-министр, мы обещаем вам оказывать помощь и в постпандемический период.

Мы считаем, что пришло время подтвердить нашу программу сотрудничества и повестку дня, сделать наше сотрудничество динамичным, инвестировать в устойчивое и инклюзивное развитие Грузии. Вот почему этот меморандум также важен для укрепления дружбы между Грузией и Францией, потому что это амбициозная программа на три года.

В год будет выделяться 150 миллионов евро в течение трех лет равными долями, а также будет грантовое финансирование в размере около 30 миллионов евро сверх этой суммы.

Я думаю, это позволит нам проделать потрясающую работу. В целом, наша цель — консолидировать демократические институты, укрепить прозападную атмосферу в Грузии, разработать подходы, основанные на общих ценностях, и укрепить отношения и сотрудничество между Грузией и Францией.

Один из проектов, на который хотелось бы обратить внимание, реализуется в Тбилиси. Есть очень интересные проекты не только в области зеленой концепции и транспорта, но и инклюзивные проекты для жилья, для экономического роста. Этот рост и экономическое процветание будут доступны для всех и будут иметь место в контексте транспорта и развития в целом по Тбилиси», — сказал Диего Колас.

Посол также отметил, что выделенная помощь будет использоваться и для регионального развития.

«Несколько месяцев назад Тбилиси был присвоен статус «Книжной столицы», и один из проектов в рамках этой программы будет реализован в будущем. У нас есть другие примеры не только в Тбилиси, но и в регионах, в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами, ирригации, и поэтому это важно», сказал Колас.

Французский посол напомнил, что проекты в Грузии реализует и немецкое государственное агентство KFW, «мы вместе реализуем программы в области энергетики», и «очень хорошие программы» с Чешским агентством развития, а также с Азиатским банком развития.