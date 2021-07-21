Торги на Нью-Йоркской бирже завершились заметным ростом

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли во вторник на 1,2 - 1,6% после заметного падения на 1 - 2% днем ранее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 549,95 пункта (1,62%) и остановился на отметке 34 511,99 пункта. Индекс S&P 500 набрал 64,57 пункта (1,52%) и оказался на отметке 4 323,06 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 179,12 пункта (1,23%), до 14 728,21 пункта.

По мнению экспертов, инвесторы решили воспользоваться моментом и приобрести акции, пока те не выросли в цене. "Многие клиенты говорили [накануне] о поиске правильного времени для того, чтобы заставить деньги работать. Люди делают свой ход и не хотят упустить возможность купить [акции] на несколько процентных пунктов дешевле", - приводит газета The Wall Street Journal слова руководителя департамента инвестиций компании BMO Wealth Management Майкла Ститча. Как отмечает издание, больше всего выросли акции компаний туристической сферы - Norwegian Cruise Line Holdings набрала 9% к концу дня, а акции American Airlines Group прибавили в стоимости на 8,4%.

Нефть марки WTI подорожала - цена поставок энергоносителя в сентябре повысилась на $0,9 (1,36%), до $67,32.