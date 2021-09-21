Банки Азербайджана сократили покупку валюты почти на 20%

БАКУ /Trend/ - Спрос банков Азербайджана на валюту на аукционе, проведенном 21 сентября Центральным банком Азербайджана (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сократился на 12,4 миллиона долларов, или 19,2 процента по сравнению с предыдущим аукционом - до 52,2 миллиона долларов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, на прошлом аукционе банкам было продано 64,6 миллиона долларов.

По данным Центробанка, спрос местных банков на валюту был полностью удовлетворен, и по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Напомним, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием SOFAZ, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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