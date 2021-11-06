Фонд Возрождения Карабаха представлен на бизнес-форуме "Invest with Azerbaijan" в Дубае

БАКУ /Trend/ - 4 ноября 2021-го года Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев принял участие в бизнес-форуме "Invest with Azerbaijan", организованном министерством экономики Азербайджанской Республики в Дубае (ОАЭ).

Как сообщили Trend в Фонде, в ходе мероприятия Р.Гаджиев выступил с презентацией о деятельности Фонда Возрождения Карабаха, представив участникам мероприятия подробную информацию о целях и задачах Фонда, принципах управления и основных направлениях деятельности, реализуемой согласно стратегии, утвержденной Наблюдательным советом.

Участникам мероприятия также была предоставлена информация об интернет-ресурсе Karabakh.Center, созданном Фондом Возрождения Карабаха по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, и содержащем подробную информацию об истоках армяно-азербайджанского конфликта, незаконной деятельности армянского оккупационного режима, а также более 10 тысяч фото- и видеосвидетельств ущерба, нанесенного этому региону.

Р.Гаджиев также отметил, что одной из основных задач Фонда, согласно его Уставу, является продвижение инвестиционного потенциала Карабаха и государственно-частного партнерства.

Участникам мероприятия также была представлена информация о возможностях внесения пожертвований в Фонд посредством различных онлайн-платформ с целью поддержки восстановительных работ в Карабахе.

В ходе визита Р.Гаджиев также принял участие в посещении международной выставки Dubai Expo 2020 в составе азербайджанской делегации, возглавляемой министром экономики Азербайджанской Республики, Председателем Наблюдательного Совета Фонда Возрождения Карабаха Микаилом Джаббаровым.