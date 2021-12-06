Нацбанк Казахстана обнародовал решение по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,75%.

Решение принято с учетом наблюдаемых признаков замедления общей инфляции, а также возросшей неопределенности относительно нового штамма коронавируса – омикрон и его влияния на инфляционные процессы, внешний и внутренний спрос.

В результате опережающего роста спроса над возможностями предложения тренд на ускорение инфляции во многих странах сохраняется, несмотря на принимаемые меры по сдерживанию роста цен. В странах – основных торговых партнерах, за исключением Китая, инфляция формируется на исторических максимумах. Рост цен в Казахстане также находится на высоких уровнях. Некоторое замедление продовольственной инфляции и инфляции платных услуг компенсировалось ускорением цен на непродовольственные товары. Повышенные инфляционные ожидания населения усиливают имеющийся инфляционный фон. Внутренняя экономика продолжает активно восстанавливаться на фоне относительно высоких цен на сырьевых рынках и смягчения карантинных ограничений.