Официальный курс маната к мировым валютам на 25 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,923 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9230 1 австралийский доллар AUD 1,2125 1 аргентинский песо ARS 0,0163 1 белорусский рубль BYN 0,6526 1 бразильский реал BRL 0,3096 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1111 100 южнокорейских вон KRW 0,1418 1 чешская крона CZK 0,0783 100 чилийских песо CLP 0,2106 1 китайский юань CNY 0,2686 1 датская крона DKK 0,2583 1 грузинский лари GEL 0,5532 1 гонконгский доллар HKD 0,2184 1 индийская рупия INR 0,0228 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2905 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1832 1 швейцарский франк CHF 1,8572 1 израильский шекель ILS 0,5379 1 канадский доллар CAD 1,3435 1 кувейтский динар KWD 5,6225 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4060 1 мексиканский песо MXN 0,0824 1 молдавский лей MDL 0,0944 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1888 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4210 1 российский рубль RUB 0,0216 1 сингапурский доллар SGD 1,2652 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3815 1 турецкая лира TRY 0,1263 1 тайваньский доллар TWD 0,0613 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0593 100 японских йен JPY 1,4948 1 новозеландский доллар NZD 1,1342

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)