Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Бакинская фондовая биржа объявила о продлении времени проведения торгов

Финансы Материалы 30 сентября 2022 14:50 (UTC +04:00)
Бакинская фондовая биржа объявила о продлении времени проведения торгов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) объявила о продлении времени проведения торгов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

«На основе запросов, поступивших от членов и участников рынка, БФБ в целях обеспечения непрерывности торговли продлила время торгов по иным операциям (за исключением сделок Центрального банка Азербайджана по операциям репо и обратного репо, прочим операциям репо и операциям вторичного рынка с акциями и облигациями) до 16:30, а обеденный перерыв отменен и добавлен к торговому времени», - говорится в сообщении.

Отметим, что изменения в режиме проведения торгов вступают в силу с третьего октября 2022 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости