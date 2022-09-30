Бакинская фондовая биржа объявила о продлении времени проведения торгов

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) объявила о продлении времени проведения торгов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

«На основе запросов, поступивших от членов и участников рынка, БФБ в целях обеспечения непрерывности торговли продлила время торгов по иным операциям (за исключением сделок Центрального банка Азербайджана по операциям репо и обратного репо, прочим операциям репо и операциям вторичного рынка с акциями и облигациями) до 16:30, а обеденный перерыв отменен и добавлен к торговому времени», - говорится в сообщении.

Отметим, что изменения в режиме проведения торгов вступают в силу с третьего октября 2022 года.